Aos 19 anos, Amanda Vontobel estreia nas plataformas com single I Put a Spell on You

Com apenas 19 anos, a cantora gaúcha Amanda Vontobel faz sua estreia nas plataformas de streaming nesta quinta-feira com seu primeiro single, I Put a Spell on You. Com produção do compositor e arranjador Vagner Cunha, a faixa traz a voz de Amanda plenamente conectada à dramaticidade da letra e da melodia, realçada por camadas de violinos, percussão e harmônio indiano. A previsão é que todos os meses, sempre no dia 20, seja lançado um novo trabalho, sem previsão de término.

Amanda passou a maior parte de seus 19 anos entre Santa Maria e o Recanto Maestro (entre os municípios de Restinga Seca e São João do Polêsine), morando por algum tempo nos Estados Unidos. Até a adolescência, não ouvia música brasileira – sua referência musical era o pop internacional que ouvia no rádio do carro dos pais. A paixão pelo jazz americano, com destaque para Frank Sinatra, e pelo vocalista Freddie Mercury se consolidaram mais adiante.

Pouco antes da pandemia, Amanda Vontobel realizou um trabalho de mentoria com o produtor paulista Rick Bonadio. Mas foi em setembro de 2021, quando assistiu a uma apresentação de A Paixão de Dante, composta por Vagner Cunha sobre tradução de José Clemente Pozenato para a obra de Dante Alighieri, que ela encontrou sua trilha musical.

Os detalhes da estreia sinalizam várias orientações que ela e Vagner definiram, a começar pela composição escolhida. I Put a Spell on You foi composta em 1956 pelo americano Screamin' Jay Hawkins e se caracteriza por sua tensão musical e emocional. A riqueza da composição se prestou a versões bem diferenciadas: seu autor chegava a cantá-la usando um figurino de feiticeiro, e o grupo de rock Creedence Clearwater Revival colocou-a no setlist que tocou no festival de Woodstock (1969). Uma das versões mais recentes foi de Annie Lennox, mas a leitura definitiva veio de Nina Simone, lançada em 1965.

Para os próximos dias 20 estão previstos lançamentos de Nei Lisboa (Romance), Vitor Ramil (Astronauta Lírico), clássicos do jazz como The Way You Look Tonight, obras de Robert Schumann e composições próprias de Amanda, em ordem ainda a ser definida. Entre os músicos que frequentam as sessões de gravação, estão os tecladistas New e Luiz Mauro Filho.