Confira o minuto a minuto sobre o ataque russo à Ucrânia

A madrugada desta quinta-feira (24) já está na história do século 21. O ataque militar russo ao território da Ucrânia, com invasão de tropas por terra e bombardeios aéreos, ordenado pelo presidente Vladimir Putin, colocou o mundo, mais uma vez, sob a sombra da guerra. As primeiras reações dos principais líderes mundiais são de forte condenação da ação de Moscou, com os primeiros anúncios de sanções ao governo russo, mas, até o momento, nenhuma resposta militar foi anunciada.

Acompanhe abaixo o minuto a minuto com as principais informações sobre o conflito no Leste europeu:

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota às 10h55min desta quinta-feira (24) condenando os ataques da Rússia à Ucrânia. É a manifestação mais forte do governo brasileiro a respeito da crise militar no Leste europeu.

10h52min - Dólar sobe com aversão a risco global após ataque da Rússia à Ucrânia

O dólar opera em alta na manhã desta quinta-feira (24), após quatro quedas consecutivas, em meio à aversão ao risco nos mercados internacionais após a ampliação da invasão da Rússia à Ucrânia na madrugada.

10h45min - Possível avanço da Otan para o Leste foi um dos motivos da reação de Putin

O avanço da Otan em direção ao Leste, com a manifesta intenção da Ucrânia de ingressar na organização militar, foi uma das alegadas razões para o acirramento das tensões entre Moscou e Kiev. A Otan tem os Estados Unidos como principal liderança, e a presença da organização nas proximidades da Rússia gerou reação de Vladimir Putin. No entanto, como não faz parte do grupo, a Ucrânia não pode cobrar auxílio militar com base nos artigos que apontam que um ataque a um dos membros é considerado um ataque a a todos os outros. Assim, sem o apoio militar da Otan, sem o apoio militar dos EUA, que não devem deflagrar uma ofensiva de tropas, o governo ucraniano se vê sozinho no campo militar, ainda que venha recebendo massivo apoio diplomático.

Logo após a confirmação do início dos ataques de Moscou, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), coalizar militar que reúne potências ocidentais, se manifestou condenando com veemência a ação promovida por Vladimir Putin.

O presidente francês, Emmanuel Macron, fez um pronunciamento na manhã desta quinta-feira (24) a respeito dos acontecimentos na Ucrânia. Além de colocar que a França se mantém ao lado ucraniano -"sua liberdade é a nossa"-, Macron prometeu que "esse ato de guerra" será respondido "sem fraqueza, com sangue frio, determinação e unidade".

10h25min - 'Ninguém pode concordar com guerra' diz Lula sobre ataque russo à Ucrânia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi às redes sociais na manhã desta quinta-feira (24), para se posicionar contra os ataques russos à Ucrânia. "Ninguém pode concordar com guerra, ataques de um país contra o outro" disse. Nesta quinta, a Rússia atacou o país vizinho com bombardeios contra alvos militares em Kiev, Kharkiv, e outras cidades no centro e no leste europeu, depois de o presidente Vladimir Putin ter autorizado operação militar na região. "A guerra só leva a destruição, desespero e fome. O ser humano tem que criar juízo e resolver suas divergências em uma mesa de negociação, não em campos de batalha", publicou Lula em reação à notícia. "Eu fico triste de estar aqui falando de guerra e não de paz, de amor, de desenvolvimento", acrescentou.

Ninguém pode concordar com guerra, ataques militares de um país contra o outro. A guerra só leva a destruição, desespero e fome. O ser humano tem que criar juízo e resolver suas divergências em uma mesa de negociação, não em campos de batalha. — Lula (@LulaOficial) February 24, 2022

10h15min - Primeiro-ministro britânico não descarta ação militar do Ocidente

"A ofensiva de Putin tem de terminar em falha", disse Johnson (Jeff J Mitchell/various sources/AFP/JC)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se pronunciou na manhã desta quinta-feira (24), sobre a ofensiva militar russa na Ucrânia. De acordo com o premiê, a "missão" das lideranças ocidentais está clara nos campos "político, econômico e eventualmente militar". Johnson disse que, junto dos aliados britânicos, está sendo preparado um novo pacote de sanções que deixará a economia da Rússia "manca". Ele ainda voltou a defender que os países europeus abandonem a dependência pelo uso de petróleo e gás russo. Para o primeiro-ministro britânico, a agressão russa não é só contra a Ucrânia, mas contra os princípios de independência e soberania que permitem que europeus escolham seus futuros. "A ofensiva de Putin tem de terminar em falha", disse Johnson.

10h07min - Jogadores brasileiros pedem ajuda para deixar a Ucrânia

A Ucrânia é um dos principais destinos de jogadores de futebol brasileiros como porta de entrada para o futebol europeu. Agora, o sonho de fazer sucesso internacionalmente se transformou em preocupação.

9h45min - Líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia realizam conferência de imprensa para se posicionar sobre os acontecimentos. "Putin ordenou ações contra um povo inocente. Ele trouxe a guerra de volta à Europa. Já ouve pressão sobre a economia Rússia nas últimas semanas e essas pressões irão aumentar agora. essas pressões vão fazer com o que o capital fuja da russa, vão esgotar a indústria russa da tecnologia. Nossas medidas irão enfraquecer a Rússia em áreas chaves. Isso irá atrapalhar a economia russa em todas as áreas no futuro. Putin terá de explicar isso para os seus cidadãos. O povo russo não quer essa guerra. O Kremlin tentou nos dividir, mas conseguiu o oposto. Estamos mais unidos e determinados do que nunca", afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O secretário-geral da Otan da reforçou a responsabilidade de Moscou no conflito. "Há um agressor, que é a Rússia. A Rússia é a responsável pelo que está acontecendo", disse Jens Stoltenberg.