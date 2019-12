Protótipo de relógio de rua é aprovado, e equipamentos serão instalados a partir de 2020

A prefeitura de Porto Alegre aprovou, nesta quinta-feira (12), o protótipo de relógio de rua instalado em frente ao Paço Municipal , no Centro Histórico da Capital. Com isso, após quatro anos e meio, a cidade voltará a ter essas estruturas, que devem começar a ser instaladas pela empresa Brasil Outdoor, vencedora da concorrência pública, a partir de 2020. O resultado foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) nesta quinta-feira (12).