Sesc Alberto Bins celebra o Dia Patrimônio com visita mediada ao Mercado Público

O Dia Estadual do Patrimônio Cultural, celebrado neste final de semana, contará com visita mediada ao Mercado Público de Porto Alegre. Promovido pelo Sesc Alberto Bins, o passeio será realizado no sábado (16), das 10h às 12h. Acompanhado da guia e jornalista Malu Badejo, o grupo poderá conhecer as histórias de um dos mais antigos e importantes centros comerciais do Brasil.

A visita começa às 10h, no portão principal do Mercado, localizado no Largo Glênio Peres, e terá duração aproximada de duas horas. Serão disponibilizadas 30 vagas e a visita tem inscrições gratuitas, que devem ser feitas através do formulário disponibilizado na página do Instagram do Sesc (@sescrs).