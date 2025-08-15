CRM da Smark ganha recurso para aumentar previsibilidade de vendas

A Smark, liderada por Leandro Ceccato e Fábio Beckenkamp, está trazendo ao mercado o Mark, o assistente de inteligência artificial do Smark CRM.

Os clientes já têm acesso ao primeiro recurso disponível: o resumo de oportunidades, o que deve ampliar a capacidade do CRM de elaboração de diagnósticos.

“Com o resumo de oportunidades, a IA analisa cada negócio, destaca as informações mais relevantes e dá um diagnóstico sobre os impactos das atitudes dos vendedores e dos clientes para a efetivação das vendas. Além de ajudar na previsibilidade, otimiza muito o tempo da equipe comercial", explica Ceccato.

Com o novo mecanismo, a análise é automatizada a partir desses dados estruturados, mas também inclui os dados não estruturados, como textos e áudios trocados com o cliente, tanto por WhatsApp quanto por e-mail.

Este upgrade começou a ser desenvolvido no ano passado, com a aprovação de uma proposta enviada à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para introduzir inteligência artificial ao Smark CRM.

“Este é só o primeiro passo, pois seguimos com a pesquisa junto à PUCRS, com uma equipe altamente qualificada. Em breve, anunciaremos mais funcionalidades do Mark e novos projetos de IA”, ressalta Ceccato.