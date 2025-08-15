Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 15 de Agosto de 2025 às 12:29

CRM da Smark ganha recurso para aumentar previsibilidade de vendas

Empresa tem apoio da Finep para introduzir IA na sua solução

Empresa tem apoio da Finep para introduzir IA na sua solução

Emmanuel Denaui
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
A Smark, liderada por Leandro Ceccato e Fábio Beckenkamp, está trazendo ao mercado o Mark, o assistente de inteligência artificial do Smark CRM.
A Smark, liderada por Leandro Ceccato e Fábio Beckenkamp, está trazendo ao mercado o Mark, o assistente de inteligência artificial do Smark CRM.
Os clientes já têm acesso ao primeiro recurso disponível: o resumo de oportunidades, o que deve ampliar a capacidade do CRM de elaboração de diagnósticos.
“Com o resumo de oportunidades, a IA analisa cada negócio, destaca as informações mais relevantes e dá um diagnóstico sobre os impactos das atitudes dos vendedores e dos clientes para a efetivação das vendas. Além de ajudar na previsibilidade, otimiza muito o tempo da equipe comercial", explica Ceccato.
LEIA TAMBÉM: GPT-5 supera antecessor em tarefas de codificação à escrita
Com o novo mecanismo, a análise é automatizada a partir desses dados estruturados, mas também inclui os dados não estruturados, como textos e áudios trocados com o cliente, tanto por WhatsApp quanto por e-mail.
Este upgrade começou a ser desenvolvido no ano passado, com a aprovação de uma proposta enviada à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para introduzir inteligência artificial ao Smark CRM.
“Este é só o primeiro passo, pois seguimos com a pesquisa junto à PUCRS, com uma equipe altamente qualificada. Em breve, anunciaremos mais funcionalidades do Mark e novos projetos de IA”, ressalta Ceccato.

Notícias relacionadas