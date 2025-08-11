GPT-5 supera antecessor em tarefas de codificação à escrita

Três anos depois de se tornar o símbolo da aproximação da Inteligência Artificial das pessoas, OpenAI lançou na semana passada o GPT-5, seu modelo de inteligência artificial mais poderoso até agora.

Com isso, a empresa renova a aposta de consolidar seu papel no mercado, ampliando aplicações comerciais e fortalecendo a confiança de investidores na tecnologia.

"O GPT-5 é uma grande atualização do GPT-4 e um passo significativo no caminho para a inteligência artificial geral (IAG)", disse o CEO Sam Altman. “Em contraste com o GPT-4 de nível estudante universitário, você tem acesso a uma equipe inteira de especialistas com nível de doutorado no seu bolso", exemplificou.

O novo modelo foi projetado para ser mais capaz do que seu antecessor em tarefas que vão desde codificação e escrita até raciocínio e fala. E está disponível para todos os usuários nas versões principal, mini e nano, com clientes pagantes obtendo mais opções e capacidade.

Em relatório no qual analisa a nova versão, o Deutsche Bank comenta que a OpenAI busca atrair investimentos empresariais para mostrar que a IA pode ser monetizada.

“Embora agora tenha concorrentes, ainda tem um impacto descomunal na justificativa do aumento nos preços dos ativos que impulsionou os mercados públicos nos últimos dois anos”, diz o documento.

Seis motivos pelos quais o GPT-5 é relevante:





1.Mais útil, inteligente e rápido, mas não superinteligente: o GPT-5 aprimora capacidades de raciocínio, escrita, fala e programação, sendo mais competente que o GPT-4, embora distante da chamada inteligência geral artificial (AGI).



2.ChatGPT passa de manual para automático: agora, a plataforma alterna automaticamente entre respostas rápidas e análises mais profundas, além de permitir integração com Gmail e Google Calendar e personalização de estilo de respostas.



3.GPT-5 é vibe coding: modelo facilita a criação de sites, jogos e aplicativos a partir de comandos simples, reforçando o potencial de monetização da IA para desenvolvedores.



4.OpenAI volta aos negócios no momento certo: a empresa busca valorização de US$ 500 bilhões, ampliou a base de usuários e lançou modelos open-source, enquanto enfrenta alta queima de caixa e perda de talentos.



5.Concorrentes devem reagir: Google, xAI, Anthropic e outros vêm disputando espaço, reduzindo a vantagem do ChatGPT em áreas como pesquisa e geração de imagens.



6.Chips continuam essenciais: modelos avançados como o GPT-5 ainda demandam enorme capacidade de processamento, sustentando altos investimentos em data centers e GPUs.



Fonte: Deutsche Bank

O que é a Inteligência Artificial Geral:



Um estágio hipotético no desenvolvimento do aprendizado de máquina em que um sistema de inteligência artificial pode igualar ou superar as habilidades cognitivas de seres humanos em qualquer tarefa. (Fonte IBM)