Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 11 de Agosto de 2025 às 17:06

GPT-5 supera antecessor em tarefas de codificação à escrita

Altman acredita que nova versão é passo significativo para inteligência artificial geral

Altman acredita que nova versão é passo significativo para inteligência artificial geral

Jim WATSON/POOL/AFP/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
Três anos depois de se tornar o símbolo da aproximação da Inteligência Artificial das pessoas, OpenAI lançou na semana passada o GPT-5, seu modelo de inteligência artificial mais poderoso até agora.
Três anos depois de se tornar o símbolo da aproximação da Inteligência Artificial das pessoas, OpenAI lançou na semana passada o GPT-5, seu modelo de inteligência artificial mais poderoso até agora.
Com isso, a empresa renova a aposta de consolidar seu papel no mercado, ampliando aplicações comerciais e fortalecendo a confiança de investidores na tecnologia.
"O GPT-5 é uma grande atualização do GPT-4 e um passo significativo no caminho para a inteligência artificial geral (IAG)", disse o CEO Sam Altman. “Em contraste com o GPT-4 de nível estudante universitário, você tem acesso a uma equipe inteira de especialistas com nível de doutorado no seu bolso", exemplificou.
O novo modelo foi projetado para ser mais capaz do que seu antecessor em tarefas que vão desde codificação e escrita até raciocínio e fala. E está disponível para todos os usuários nas versões principal, mini e nano, com clientes pagantes obtendo mais opções e capacidade.
Em relatório no qual analisa a nova versão, o Deutsche Bank comenta que a OpenAI busca atrair investimentos empresariais para mostrar que a IA pode ser monetizada.
“Embora agora tenha concorrentes, ainda tem um impacto descomunal na justificativa do aumento nos preços dos ativos que impulsionou os mercados públicos nos últimos dois anos”, diz o documento.

Seis motivos pelos quais o GPT-5 é relevante:


1.Mais útil, inteligente e rápido, mas não superinteligente: o GPT-5 aprimora capacidades de raciocínio, escrita, fala e programação, sendo mais competente que o GPT-4, embora distante da chamada inteligência geral artificial (AGI).

2.ChatGPT passa de manual para automático: agora, a plataforma alterna automaticamente entre respostas rápidas e análises mais profundas, além de permitir integração com Gmail e Google Calendar e personalização de estilo de respostas.

3.GPT-5 é vibe coding: modelo facilita a criação de sites, jogos e aplicativos a partir de comandos simples, reforçando o potencial de monetização da IA para desenvolvedores.

4.OpenAI volta aos negócios no momento certo: a empresa busca valorização de US$ 500 bilhões, ampliou a base de usuários e lançou modelos open-source, enquanto enfrenta alta queima de caixa e perda de talentos.

5.Concorrentes devem reagir: Google, xAI, Anthropic e outros vêm disputando espaço, reduzindo a vantagem do ChatGPT em áreas como pesquisa e geração de imagens.

6.Chips continuam essenciais: modelos avançados como o GPT-5 ainda demandam enorme capacidade de processamento, sustentando altos investimentos em data centers e GPUs.

Fonte: Deutsche Bank

O que é a Inteligência Artificial Geral:


Um estágio hipotético no desenvolvimento do aprendizado de máquina em que um sistema de inteligência artificial pode igualar ou superar as habilidades cognitivas de seres humanos em qualquer tarefa. (Fonte IBM)

Notícias relacionadas