Frota de ônibus de Porto Alegre já está 100% equipada com GPS

O sistema de localização por serviço de posicionamento global, conhecido como GPS, já está presente em 100% da frota de ônibus de Porto Alegre. Segundo divulgou nesta quarta-feira (14) a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) e a prefeitura, o sistema de localização foi instalado nos 1,6 mil veículos que circulam na cidade. Como resultado, os cidadãos podem acompanhar através do aplicativo TRI Porto Alegre, disponível nas plataformas iOs e Android, em tempo real, a localização dos veículos e linhas que desejam utilizar.

Segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior, o tecnologia vai facilitar também a fiscalização do município junto aos prestadores de serviço e trará mais conforto, comodidade, transparência, previsibilidade e segurança à população. “Ele (aplicativo) traz todo o conforto ao cidadão, que poderá saber quais linhas passam onde ele estiver, qual é a linha que mais se adéqua ao destino que ele deseja, qual é o momento que esse ônibus vai passar na parada”, disse. “Trata-se de uma ferramenta extremamente importante para fortalecer todo o sistema de transporte coletivo da cidade de Porto Alegre”, acrescentou.

O monitoramento via GPS está incluso em um decreto municipal de 2017. O prazo para implantação dessa tecnologia nos ônibus da Capital estava previsto para dezembro passado, mas o processo atrasou. O investimento por parte de empresas e consórcios não foi divulgado.

Prefeito Nelson Marchezan Jr. falou sobre os benefícios da inclusão do serviço de GPS nas linhas de ônibus da Capital. Foto: Marcelo G. Ribeiro/JC

Conforme o secretário de mobilidade urbana de Porto Alegre, Rodrigo Matta Tortoriello, a evolução do sistema foi acompanhada e testada durante um mês, antes do lançamento oficial da tecnologia. “A partir de hoje, a gente passa a entregar à população mais comodidade e confiabilidade. É muito importante que a população realmente use o aplicativo, porque é uma forma de os algoritmos aprenderem com a informação gerada pelo usuário e aumentarem a precisão do sistema”, argumentou.

O serviço pode ser acessado através do aplicativo TRI Porto Alegre, mesma plataforma utilizada pelos usuários para realizar recargas on-line no cartão de transporte. Além de verificar a previsão de horários e a localização das linhas desejadas, os passageiros ainda poderão habilitar a pesquisa por veículos que possuam ar condicionado e sistema de acessibilidade. A expectativa do executivo é de que a partir de 22 de agosto, a funcionalidade já esteja disponível no aplicativo #EuFaçoPOA.