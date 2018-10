Jovem com camisa "Ustra Vive" causa confusão na Pucrs

O homem respondeu as manifestações com sinais de arma Lívia Rossa/JC

Lívia Rossa

Um homem jovem usando uma camiseta com as palavras "Ustra Vive" e carregando um boneco do ex-presidente Lula (PT) vestido de presidiário compareceu a uma palestra na Faculdade de Comunicação (Famecos) da Pucrs nesta quinta-feira, o que causou um tumulto entres alunos da universidade.

O evento, aberto ao público, tinha como tema "Urna eletrônica: funcionamento e confiabilidade" e estava sendo apresentado por membros do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul.

Ao visualizarem o rapaz, dezenas de alunos se aglomeraram nos corredores do edifício para esperar a retirada do homem da Arena, uma espécie de auditório, aos gritos de "Ele não!" e "Ditadura nunca mais!". O jovem respondeu às manifestações sinalizando armas com as mãos.

Carlos Alberto Brilhante Ustra foi coronel do Exército Brasileiro, chefe do Doi-Codi, e declarado pela Justiça como torturador durante a ditadura militar. O candidato Jair Bolsonaro (PSL) já elogiou Ustra diversas vezes em pronunciamentos, inclusive ao dedicar a ele seu voto no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

As manifestações continuaram por um tempo até que o homem, identificado como Felipe Diehl, saísse das dependências da universidade acompanhado por seguranças da instituição.