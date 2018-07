Comic-Con abre com painel de Doctor Who

Nesta quinta-feira (19), os olhos dos fãs de cinema, séries de televisão, jogos digitais e quadrinhos se voltaram para os anúncios nos painéis da Comic-Con, a maior convenção de cultura pop do mundo. O primeiro dia do evento, que ocorre na cidade californiana de San Diego, foi marcado pelo painel de apresentação da nova temporada de Doctor Who, a histórica série de ficção científica britânica. Pela primeira vez na história, o papel titular da série vai ser interpretado por uma mulher, a atriz Jodie Whittaker. Além do painel da série, com mais de seis mil fãs presentes, houve a divulgação do primeiro trailer do filme Titans, o anúncio que o ator Andrew Lincoln vai deixar o elenco da série The Walking Dead e a divulgação do teaser do último episódio de Adventure Time, a série mais longeva do Cartoon Network.