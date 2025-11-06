Aumento acelerado beneficia setor de serviços nos municípios

Se no início dos anos 2000 ir ao Litoral Norte no inverno era sinônimo de enfrentar o desafio de comércios fechados durante a baixa temporada. Hoje, o cenário é totalmente diferente. Adriana, por exemplo, costuma utilizar o setor de serviços de Capão da Canoa, município conurbado com Xangri-Lá, e garante que houve um crescimento do segmento pela região.

"Hoje, eu prefiro o comércio de Capão do que o de Porto Alegre, porque encontro coisas bem diferentes. E não tem mais isso de tudo abrir em dezembro e fechar em março. Antes, para ir ao médico ou acessar serviços de saúde, precisava ir para Porto Alegre. Mas já descobri clínicas ótimas por aqui com médicos que vêm da Região Metropolitana para atender uma ou duas vezes por semana", avalia Adriana.

A percepção é compartilhada pelo prefeito de Imbé, Luis Henrique Vedovato, que comanda a cidade litorânea que mais cresceu em termos proporcionais entre os censos, ampliando sua população em 51,83% conforme o IBGE. "O comércio e o serviço se instalaram para atender a população, que hoje está em todos os lugares da cidade. Não tem mais um local que funcione para os moradores e outro para os veranistas. Hoje, está por todo o canto. E isso faz com que as pessoas tenham condições de acessarem serviços e terem oferta de mercadorias em toda a região, com mercados, farmácias e oficinas mecânicas, por exemplo", avalia o chefe do executivo.

Se, por um lado, os serviços têm crescido. Por outro, a infraestrutura das cidades é pressionada. Nesse sentido, a Corsan/Aegea, responsável pelos serviços de saneamento básico nos principais municípios litorâneos, tem precisado investir em obras de ampliação do abastecimento d'água, assim como para coleta e tratamento de esgoto. As prefeituras também estão precisando dar conta do trânsito que cresce e de uma população que precisa ter demandas atendidas.

No caso de Imbé, Vedovato considera que há uma subnotificação nos dados do IBGE e que, conforme o censo municipal realizado pela prefeitura, já é possível observar que a população dobrou. E as dificuldades, para ele, podem ser vistas no setor educacional: "De 2024 para 2025, aumentaram 500 matrículas nas escolas, um crescimento de 10%. Alguns dos alunos ingressaram de famílias que já moravam aqui, mas, outros, vieram por migração e buscaram esse serviço público essencial. Numa cidade do tamanho da nossa, isso significa a necessidade de uma nova escola grande. Se seguirmos crescendo nesses mesmos níveis, teremos que construir uma escola grande nova por ano", explica o prefeito.