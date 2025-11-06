Liga dos Campeões - Fechamento da 4ª rodada pela fase de liga: Pafos-CHP 1x0 Villarreal, Qarabag-AZE 2x2 Chelsea, Ajax 0x3 Galatasaray, Benfica 0x1 Bayer Leverkusen, Club Brugge 3x3 Barcelona, Inter de Milão 2x1 Kairat-KAZ, Manchester City 4x1 Borussia Dortmund, Newcastle 2x0 Athletic Bilbao e Olympique de Marseille 0x1 Atalanta.

PSG - Na derrota para o Bayern por 2 a 1 na Liga dos Campeões, a equipe parisiense sofreu uma baixa importante no elenco, Hakimi saiu lesionado após uma entrada dura de Luis Díaz. A lesão deve afastar o lateral dos gramados por um longo período, desfalcando tanto o time francês quanto a seleção marroquina.

Futebol Brasileiro - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou, em decisão liminar, que a Libra e a Liga Forte União (LFU) estão proibidas de incluir novos clubes em suas estruturas até a conclusão de uma investigação em curso. A medida faz parte de um processo conduzido pelo órgão, que investiga a possível prática de gun jumping, quando uma operação de concentração econômica é efetivada antes da aprovação do próprio conselho.

Campeonato Carioca - Com probabilidades do Flamengo fazer sua pré-temporada nos Estados Unidos, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) estuda realizar o jogo da primeira rodada, possívelmente com o Bangu, em solo americano. A ideia ainda será debatida com os clubes e, caso alguma outra equipe grande pretenda fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, há chances de a federação marcar um clássico internacional.

Corinthians - Com dívida de aproximadamente R$ 2,7 bilhões, o Timão está sem recursos para fechar os meses de novembro e dezembro. O clube paulista estuda fazer um empréstimo de aproximadamente R$ 100 milhões com a LFU.

Fifa - A entidade máxima do futebol anunciou nesta quarta-feira a criação do “Prêmio da Paz da Fifa”. O prêmio reconhecerá todos aqueles que, por meio de seu trabalho excepcional e extraordinário pela pacificação, uniram os povos do planeta. Ele será entregue dia 5 de dezembro, em Washington, durante o sorteio da Copa do Mundo.