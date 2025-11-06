Liga dos Campeões - Fechamento da 4ª rodada pela fase de liga: Pafos-CHP 1x0 Villarreal, Qarabag-AZE 2x2 Chelsea, Ajax 0x3 Galatasaray, Benfica 0x1 Bayer Leverkusen, Club Brugge 3x3 Barcelona, Inter de Milão 2x1 Kairat-KAZ, Manchester City 4x1 Borussia Dortmund, Newcastle 2x0 Athletic Bilbao e Olympique de Marseille 0x1 Atalanta.
PSG - Na derrota para o Bayern por 2 a 1 na Liga dos Campeões, a equipe parisiense sofreu uma baixa importante no elenco, Hakimi saiu lesionado após uma entrada dura de Luis Díaz. A lesão deve afastar o lateral dos gramados por um longo período, desfalcando tanto o time francês quanto a seleção marroquina.
Futebol Brasileiro - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou, em decisão liminar, que a Libra e a Liga Forte União (LFU) estão proibidas de incluir novos clubes em suas estruturas até a conclusão de uma investigação em curso. A medida faz parte de um processo conduzido pelo órgão, que investiga a possível prática de gun jumping, quando uma operação de concentração econômica é efetivada antes da aprovação do próprio conselho.
Campeonato Carioca - Com probabilidades do Flamengo fazer sua pré-temporada nos Estados Unidos, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) estuda realizar o jogo da primeira rodada, possívelmente com o Bangu, em solo americano. A ideia ainda será debatida com os clubes e, caso alguma outra equipe grande pretenda fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, há chances de a federação marcar um clássico internacional.
Corinthians - Com dívida de aproximadamente R$ 2,7 bilhões, o Timão está sem recursos para fechar os meses de novembro e dezembro. O clube paulista estuda fazer um empréstimo de aproximadamente R$ 100 milhões com a LFU.
Fifa - A entidade máxima do futebol anunciou nesta quarta-feira a criação do “Prêmio da Paz da Fifa”. O prêmio reconhecerá todos aqueles que, por meio de seu trabalho excepcional e extraordinário pela pacificação, uniram os povos do planeta. Ele será entregue dia 5 de dezembro, em Washington, durante o sorteio da Copa do Mundo.
Tênis - O sorteio dos grupos do Finals de 2025 acontecerá na quinta-feira às 8h. Atual campeão Jannik Sinner será um dos principais nomes, ao lado de Carlos Alcaraz de um elenco repleto de estrelas no prestigiado torneio de final de ano, que acontecerá de 9 a 16 de novembro na Inalpi Arena.