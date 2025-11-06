Cidades do Vale do Sinos lançam roteiro turístico religioso

Os municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha são o cenário do Roteiro dos Sinos, novo produto turístico criado pela Rota Romântica. O lançamento oficial ocorrerá nesta sexta-feira (7), durante o Festival de Turismo de Gramado (Festuris).

Conforme a presidente da Associação Rota Romântica, Terezinha Marina Kuhn Haas, o Roteiro dos Sinos é o resultado de uma avaliação técnica que buscou identificar o potencial turístico dos 14 municípios que integram a região. “São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha fazem parte dos primórdios da imigração alemã e isso se traduz em uma riquíssima tradição de religiosidade, com patrimônios materiais e imateriais preservados ao longo de quase 200 anos. São atrativos turísticos de vocação religiosa que já estão em operação e coube à Rota Romântica reuni-los em um novo roteiro”, afirma a presidente.

Fazem parte do Roteiro dos Sinos: Igreja Sagrado Coração de Jesus (Estância Velha), Igreja Evangélica Luterana (Estância Velha), Santuário Padre Reus (São Leopoldo), Colégio São José (São Leopoldo), Centro de Espiritualidade Cristo Rei – CECREI (São Leopoldo), Igreja Evangélica Três Reis Magos (Novo Hamburgo) e Santuário das Mães (Novo Hamburgo).

As visitas serão feitas ao longo de um dia, com transporte partindo de Estância Velha pela manhã e finalizando no mesmo ponto ao fim da tarde.. Além das visitas, o pacote inclui almoço e café da manhã. Este último ocorre durante a recepção ao grupo e é servido com produtos da Associação dos Produtores Rurais de Estância Velha.