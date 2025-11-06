Gecepel: precursor dos atacarejos chega aos 60

Atacarejos viraram febre no setor supermercadista, mas há redes que começaram no ramo, como antigos atacados, e depois migraram para lojas de vizinhança. Esta é a história da rede porto-alegrense Gecepel, que completou seis décadas de trajetória. A história está em livro, que a jornalista Laura Gluer escreveu e que mapeia a evolução do negócio fundado pela família Pfitscher, com origem húngara. Aliás, para clientes que não sabem, o nome da bandeira é de Gêneros e Cereais Petrópolis. No livro, o fundador, Jacy Pfitscher, hoje com 85 anos, lembra que, nos primórdios do atacado, "as famílias se abasteciam basicamente nos pequenos mercados e armazéns de bairro". O formato atual da marca surgiu nos anos de 1990, com a segunda geração na gestão. Pfitscher, que até hoje mantém o banquinho (foto) onde se sentava atrás do balcão, relembra o ancestral do atacarejo e fala sobre as lojas atuais.

Minuto Varejo - Como eram os precursores dos atacarejos?

Jacy Pfitscher - Fomos um dos primeiros, iniciando nossas atividades no modelo de atacado tradicional e, ao longo dos anos, evoluindo para o formato de atacado de autoatendimento. Com a transformação do mercado, os atacados convencionais foram gradualmente dando espaço ao modelo conhecido hoje como atacarejo, que une as vantagens do atacado e do varejo em um só conceito.

MV - Atacarejo ou supermercado?

Pfitscher - Enquanto o supermercado se destaca pela ampla oferta de serviços e conveniências, o atacarejo tem como principal proposta o foco em preço e eficiência, atendendo tanto o consumidor final quanto o pequeno comerciante.