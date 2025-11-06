Insights do Tecnopuc Experience 2025

Atuando como diretora do Tecnopuc, Flavia Fiorin possui experiência em gestão de projetos de inovação, empreendedorismo, gestão de negócios relacionados à micro e pequenas empresas de base tecnológica, incubadoras e parques tecnológicos.
1. Inteligência Artificial com propósito, não como piloto: Ficou evidente nos debates, e muito caracteriza nossa comunidade, é que o protagonismo da inteligência artificial não deve estar nas
máquinas, mas sim no propósito (humano!) que endereça sua aplicação. Essa visão guiou diferentes palcos no evento, da discussão sobre educação e IA, que destacou o papel das universidades na formação crítica para a era digital, a reflexões sobre a inteligência emocional, para além da literacia tecnológica, no futuro do trabalho. A IA também foi destaque no painel sobre mulheres na liderança tecnológica, que
reforçou a necessidade de diversidade para que a inovação seja verdadeiramente
inclusiva e transformadora, para além de todo o viés que a tecnologia pode incorrer.
máquinas, mas sim no propósito (humano!) que endereça sua aplicação. Essa visão guiou diferentes palcos no evento, da discussão sobre educação e IA, que destacou o papel das universidades na formação crítica para a era digital, a reflexões sobre a inteligência emocional, para além da literacia tecnológica, no futuro do trabalho. A IA também foi destaque no painel sobre mulheres na liderança tecnológica, que
reforçou a necessidade de diversidade para que a inovação seja verdadeiramente
inclusiva e transformadora, para além de todo o viés que a tecnologia pode incorrer.
2. Do laboratório ao mercado a potência da convergência: Ao explorar casos práticos de descobertas científicas que geram impacto, o Tecnopuc Experience colocou em evidência governo, empreendedores, investidores e cientistas em uma trilha que abordou desde a criação de chips e tecnologias quânticas até a
pesquisa aplicada em saúde, bioeconomia e energia. As discussões evidenciaram que o desafio vai além da geração de descobertas ou da alocação sistematizada de investimentos: é preciso construir pontes estratégicas capazes de transformar conhecimento em negócio. Casos apresentados pelo BioHub e
pelo Celeiro Hub ilustraram essa dinâmica de convergência aplicada, da pesquisa
científica à inovação industrial, do laboratório à sociedade.
pesquisa aplicada em saúde, bioeconomia e energia. As discussões evidenciaram que o desafio vai além da geração de descobertas ou da alocação sistematizada de investimentos: é preciso construir pontes estratégicas capazes de transformar conhecimento em negócio. Casos apresentados pelo BioHub e
pelo Celeiro Hub ilustraram essa dinâmica de convergência aplicada, da pesquisa
científica à inovação industrial, do laboratório à sociedade.
3. Impacto de casa para o mundo: Esta edição foi marcada por debates profundos sobre as dimensões ambiental e social, mostrando que inovação responsável se constrói a partir de atitudes do cotidiano ao
mercado global. Da compostagem em pequenos espaços aos mercados de carbono, as conversas revelaram um mesmo princípio: impacto é um ciclo que nasce da consciência individual e se amplia pela ação coletiva. As discussões sobre descarbonização, economia circular e políticas públicas
destacaram que a sustentabilidade parte de um posicionamento ético de responsabilidade, mas também se consolida como estratégia de competitividade para negócios que desejam permanecer relevantes no futuro.
mercado global. Da compostagem em pequenos espaços aos mercados de carbono, as conversas revelaram um mesmo princípio: impacto é um ciclo que nasce da consciência individual e se amplia pela ação coletiva. As discussões sobre descarbonização, economia circular e políticas públicas
destacaram que a sustentabilidade parte de um posicionamento ético de responsabilidade, mas também se consolida como estratégia de competitividade para negócios que desejam permanecer relevantes no futuro.
4. Arte, design e tecnologia para além do óbvio: O Tecnopuc Experience 2025 evidenciou que a inovação tecnológica ganha personalidade e, consequentemente, potência quando está ancorada em um
ecossistema criativo. Mais do que impulsionar soluções únicas, desenvolve talentos que pensam de forma crítica, colaborativa e sensível aos desafios do mundo. Do design orientando a inovação, passando pelo audiovisual, aprofundando no mercado de games, renomados empresários e pesquisadores, nacionais e internacionais, demostraram que a convergência entre expressão artística e tecnologia gera não apenas
produtos, mas também novas linguagens, negócios e formas de aprender.
ecossistema criativo. Mais do que impulsionar soluções únicas, desenvolve talentos que pensam de forma crítica, colaborativa e sensível aos desafios do mundo. Do design orientando a inovação, passando pelo audiovisual, aprofundando no mercado de games, renomados empresários e pesquisadores, nacionais e internacionais, demostraram que a convergência entre expressão artística e tecnologia gera não apenas
produtos, mas também novas linguagens, negócios e formas de aprender.
5. Colaboração e abundância: o futuro que se contrue junto independente do grau de disrupção da tecnologia ou da complexidade do tema em debate, a certeza de que a colaboração é o verdadeiro motor do desenvolvimento é um elemento de convergência do Experience. Ao longo de todo dia, pesquisadores,
empresários, empreendedores e investidores, muitos vindos de todo Brasil e do exterior, convergiram em uma mesma convicção: nenhuma inovação nasce sozinha e se
sustenta a partir da lógica da abundância, não de escassez.
empresários, empreendedores e investidores, muitos vindos de todo Brasil e do exterior, convergiram em uma mesma convicção: nenhuma inovação nasce sozinha e se
sustenta a partir da lógica da abundância, não de escassez.