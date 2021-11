Felipe Endres revela última meta da Chapecoense: 'Não queremos a pior campanha'

A Chapecoense amarga a lanterna e foi rebaixada com sete rodadas de antecedência. Ainda assim, o clube catarinense ainda tem um objetivo no Campeonato Brasileiro: evitar a pior campanha dos pontos corridos. Com apenas 15 pontos em 33 rodadas, a Chapecoense está abaixo do América-RN, degolado em 2007 com 17 pontos.

"Não queremos a pior campanha. Ainda temos mais cinco jogos para não ficar nessa posição incômoda e desconfortável para todos nós. Pode ter certeza que iremos nos doar, nos entregar, para buscar a pontuação que nos tira dessa situação", disse o técnico interino Felipe Endres.

Com a derrota para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, a Chapecoense completou 13 partidas sem vitória - oito derrotas e cinco empates. Se em campo o objetivo é marcar, ao menos, mais três pontos, fora o clube já se movimenta para as eleições de 14 de dezembro.

Presidente em 2010, Nei Maidana teria conseguido o apoio da atual diretoria e deve ser confirmado como candidato único no pleito. Caso eleito, Maidana vai presidir a Chapecoense no biênio 2022/2023.

"Eu não sei sobre as definições políticas. Em dia de jogo eu não olho telefone ou vejo televisão, então eu não sei o que foi falado, mas com certeza ajuda. O quanto antes tivermos as definições, mais cedo iremos planejar o próximo ano", comentou Endres.