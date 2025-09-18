Companhia de Ópera RS celebra os 150 anos da imigração italiana com apresentação de L´Elisir D´Amore

Uma das óperas mais amadas de Gaetano Donizetti, L´Elisir D´Amore , terá duas sessões sábado (20), às 20h, e domingo (21), às 18h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1089). A nova montagem da Companhia de Ópera do RS (Cors) promete uma explosão de emoção, humor e pura magia.

A história original se passa em uma aldeia basca no final do século 18, onde Nemorino (Giovanni Tristacci dia 20 e Felipe Bertol dia 21), um rapaz ingênuo e pobre, é perdidamente apaixonado pela rica e latifundiária Adina (Elisa Lopes), que não está interessada em ninguém, somente quer brincar com seus sentimentos e com os de Belcore (Daniel Germano), um militar de passagem pela região. Nemorino encontra um Elixir do Amor, comercializado pelo charlatão "Dr." Dulcamara (Guilherme Roman), remédio para solucionar seu mal de amor e antídoto que por si só também "possui" o efeito de destruir ratos e insetos, além de curar todas as doenças. Ingressos custam a partir de R$ 42,00 no site do Theatro São Pedro .