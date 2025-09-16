Casa de Cultura Mario Quintana celebra aniversário com uma semana de programação gratuita

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) celebra 35 anos de história em setembro, consolidada como um dos principais centros artísticos e culturais de Porto Alegre. Para comemorar, a Instituição que ocupa o prédio do antigo Hotel Majestic, onde o poeta Mario Quintana viveu, preparou uma semana de programação especial e totalmente gratuita. De 23 (terça-feira) a 28 (domingo) de setembro, das 10h às 20h, o público poderá desfrutar de shows, espetáculos teatrais, exposições, sarau, visitas guiadas e oficinas. O encerramento será com uma grande festa na Travessa dos Cataventos.

O aniversário é também um momento de celebração pela resiliência do espaço, que em 2024 foi severamente afetado pela enchente que afetou a Capital, em maio. Após 101 dias fechada, a Casa de Cultura Mario Quintanta (CCMQ) reabriu com obras de revitalização em andamento e a inauguração de novos espaços, como a Sala Paulo Moreira, a ampliação da Biblioteca Erico Verissimo e o restauro do Teatro Bruno Kiefer (ainda em andamento). A recuperação foi possível graças a investimentos de parceiros como o Banrisul, que injetou R$ 2,6 milhões no processo.



Atualmente, a CCMQ vive um momento de crescimento, com recorde de público (recebendo uma média de 360 mil pessoas ao ano) e a contratação de mais de 40 profissionais. Além do Banrisul, a instituição recentemente fechou acordo de patrocínio com a Petrobras para garantir os recursos da ampliação da programação e a continuidade das melhorias estruturais. Outras empresas, como Hyundai, Paraflu, Lojas Renner, Tintas Renner, Banco Topázio, iSend e Senior Sistemas também contribuem financeiramente para o projeto, que conta com a realização do Ministério da Cultura.



Em 2026, outra grande programação especial será realizará pelo centro cultural, desta vez para celebrar os 120 anos do nascimento de seu patrono, Mario Quintana, que morou no local por 12 anos.