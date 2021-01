O que resta para a dupla Grenal no Brasileirão

A edição atípica do Campeonato Brasileiro chega em sua reta final, com a dupla Grenal na parte de cima da tabela e com chances claras de chegar ao título. O Inter, após uma arrancada com cinco vitórias seguidas - primeiro time na competição a alcançar esse feito -, depende apenas de si para chegar ao título. Já o Grêmio, que ainda tem as finais da Copa do Brasil em fevereiro, terá cinco jogos contra adversários que ocupam as seis primeiras colocações.

O time comandado por Renato Portaluppi ainda terá uma maratona de jogos na sequência. As próximas cinco partidas do Tricolor serão disputadas em 15 dias. Além disso, quatro destes confrontos serão contra postulantes ao título: Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo e São Paulo. E, das últimas dez partidas que restam ao Grêmio no Brasileirão, cinco são contra clubes do G-6.

Já o Inter, que venceu as suas últimas cinco partidas, em uma arrancada incrível até a vice-liderança, com 53 pontos, enfrentará seus concorrentes três vezes. Como o São Paulo está entre eles, é válido dizer que o Colorado depende apenas de seus esforços para conquistar o título depois de 41 anos.

A partir deste cenário de duelos diretos pelo título nacional, o Brasileirão tem tudo para ter um desfecho eletrizante. Faltando nove rodadas para o fim - ou um pouco mais no caso de alguns destes times -, a competição tem 11 duelos diretos agendados entre os seis primeiros colocados, que reúnem reais chances de título. No fim, a competição por pontos corridos ganha ares de "mata-mata".

O líder São Paulo, o Flamengo e o Palmeiras terão quatro confrontos diretos até o fim do Brasileiro. O tricolor paulista, na ponta com 56 pontos, atuará três vezes em casa. Os rubro-negros, que somam 49 pontos e uma partida a menos, terão dois jogos como mandante - contra o Palmeiras, porém, não poderá jogar no Maracanã, porque o estádio estará sob os cuidados da Conmebol para a final da Libertadores.

O Palmeiras tem uma situação idêntica. A equipe de Abel Ferreira soma 47 pontos, mas tem duas partidas a menos que o São Paulo, contra Corinthians e Vasco, as duas em casa. Considerando que o time alviverde também tem um confronto direto com os são-paulinos, no Morumbi, depende apenas de seus resultados para faturar o Brasileiro pela 11ª vez.

Completando a lista de candidatos ao título, o Atlético-MG tem apenas dois confrontos diretos em seus últimos 11 jogos. O time do argentino Jorge Sampaoli ainda vai enfrentar Grêmio e Palmeiras. A seu favor neste calendário também pesa o fato de ter dois jogos a menos que o líder.

Entre as rodadas restantes, uma delas merece destaque: a 31ª, que acontecerá nos dias 20 e 21 de janeiro, terá três confrontos diretos entre os candidatos ao título: Grêmio x Atlético-MG, São Paulo x Inter e Flamengo x Palmeiras.

Confira os duelos que a dupla Grenal ainda irá enfrentar pelo Brasileirão:

Jogos que restam ao Grêmio

15/01 – Palmeiras (F)

20/01 - Atlético-MG (C)

24/01 -Inter (F)

28/01 - Flamengo (C)

31/01 - Coritiba (F)

A definir - Santos (C)

A definir - Botafogo (F)

A definir - São Paulo (C)

A definir - Athletico-PR (C)

A definir - Bragantino (F)

Jogos que restam ao Inter

17/01 - Fortaleza (C)

20/01 - São Paulo (F)

24/01 - Grêmio (C)

30/01 - Bragantino (C)

A definir - Athletico-PR (F)

A definir - Sport (C)

A definir - Vasco (F)

A definir - Flamengo (F)

A definir - Corinthians (C)