Neto do ex-presidente João Goulart lança livro de memórias na Biblioteca Pública

Christopher Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe de 1964, narra em E manchado de sangue terás que crescer: uma vida de lutas (Minotauro, 416 páginas, R$ 97,90) sua trajetória pessoal e familiar, profundamente entrelaçada com a história da política gaúcha e brasileira.

Como conta o autor, o gatilho para o livro de memórias surgiu a partir do Inquérito Civil Público sobre a morte de seu avô - o que reacendeu questionamentos históricos, afetivos e existenciais. A obra, com apresentação de Juremir Machado da Silva e Alcy Cheuiche e posfácio do deputado federal Afonso Motta, tem lançamento nesta segunda-feira (18), às 17h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado do RS (Riachuelo, 1.190). A atividade tem entrada franca.