Empresa da Serra investe para aumentar fornecimento de vidros à indústria

A Vidroforte, indústria especializada em vidros e acessórios automotivos com sede em Caxias do Sul, anunciou neste mês um investimento estratégico de R$ 9 milhões para garantir a ampliação de sua capacidade produtiva. Os recursos, de acordo com a empresa, são destinados à compra de máquinas e equipamentos. Entre os destaques, está uma impressora digital 100% mecanizada para vidros automotivos, capaz de reduzir para apenas quatro horas o tempo de produção da carga atual do processo.

Conforme o CEO da Vidroforte, José Maurício Toledo, esta máquina promete eliminar gargalos, otimizar recursos e permitir a realocação da mão de obra para áreas com demanda crescente. Atualmente, a empresa produz 1,2 milhão de metros quadrados de vidros por ano. Com o novo aporte, a projeção é ampliar essa capacidade para até 1,6 milhão de metros quadrados e, mesmo antes da entrada em operação das oito novas máquinas adquiridas, houve aumento de 41% nas vendas para o setor industrial no primeiro semestre de 2025.

Somado ao desempenho dos anos anteriores, o crescimento acumulado entre 2021 e 2024 chega a 98% e consolida a empresa como uma referência nacional.

Os equipamentos começam a ser instalados em outubro deste ano e devem atingir a capacidade plena de produção a partir de 2026.

A Vidroforte encontra-se em fase final de um processo de recuperação judicial e, na sua estratégia de retomada, traçou uma mudança de perfil na sua produção, mais direcionada a atender os segmentos industriais com alta exigência técnica e de padrão de qualidade, como as indústrias de ônibus, vans, máquinas agrícolas e veículos utilitários. O resultado dessa estratégia tem garantido crescimento acelerado desde 2022, assim como a busca por novas certificações europeias e americanas. Estava entre os planos da empresa exportar outros materiais diferentes do vidro para os Estados Unidos, com foco no setor chamado Kitchen Outdoor, mas o tarifaço freou a estratégia.

Conforme Toledo, mesmo sem outros novos aportes neste ano, a empresa avalia o mercado e, no primeiro semestre de 2026, pretende buscar inovações em automação de processos, especialmente na transformação de alumínio e de vidro.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 9 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Vidroforte

Cidade: Caxias do Sul

Área: Indústria