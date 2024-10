Vidroforte prospecta novos mercados na Europa e Ásia

A Vidroforte, fabricante de vidros para o segmento automotivo, agrícola e náutico, se prepara para intensificar negócios nos mercados europeu e asiático, especificamente na Espanha, Portugal e China. Sediada em Caxias do Sul, a empresa já desenvolve produtos para lançamentos no exterior em 2025 e 2026.

"A desvalorização do real frente ao dólar e ao euro torna o preço nacional competitivo. A qualidade e a capacidade de produção, com mais de 1 milhão de metros quadrados de vidros por ano, são outros fatores que garantem a entrada da empresa em mercados reconhecidos pela tecnologia de ponta e automação dos processos", afirma o diretor-geral José Mauricio Toledo.

A estratégia é acoplar acessórios (como o pega-mão) e suportes (como a borracha) ao vidro a fim de entregar o produto completo, bastando encaixar. Um laboratório interno para testes de vidros, que segue as normas de segurança europeias e norte-americanas, garante à empresa as certificações DOT, ECE, Inmetro e ISO 9001, entre outras, nacionais e internacionais. No laboratório, o objetivo é aumentar a resistência do vidro por meio de tecnologias de controle solar e melhorar peso e design.

Toledo explica que a tendência dos próximos anos é que as encarroçadoras se transformem em montadoras. Nesse caso, a visão sistêmica, com estrutura física adequada, engenharia de desenvolvimento de produtos e processos e a oferta do serviço completo em itens que facilitam a pré-montagem do vidro e o acoplamento aos veículos, é a principal estratégia da Vidroforte para posicionar-se nesses mercados, que vêm sendo monitorados há mais de quatro anos.

Para levar à frente as metas, a empresa investe na linha de produção com a compra de equipamentos e máquinas automatizadas, para atender a velocidade de resposta em relação às necessidades das encarroçadoras.

No dia 11 de outubro, uma representação da Vidroforte viaja à China e Alemanha para conhecer tecnologias de processamento utilizadas na produção do vidro e demais componentes agregados. Na Alemanha, em Düsseldorf, participa de uma das maiores feiras de vidro do mundo, e, na China, o objetivo é conhecer as fábricas de vidro e fornecedores e aprender sobre o maquinário utilizado.

A partir desse movimento, a empresa pretende ampliar a visão estratégica sobre o seu projeto fabril, além de programar investimentos para alavancar a expansão. "Desejamos não apenas nos manter ativos no mercado, mas tornar a Vidroforte mais forte e resistente frente aos segmentos internacionais, estudando as referências mundiais em nossa área", ressalta. Com uma equipe de mais de 250 profissionais e unidade produtiva de 17 mil metros quadrados, o foco se direciona para a capacitação e a inovação.

Empresa já recorreu à recuperação judicial



Fundada em 1989 pelos irmãos Herberto, Eduardo e Carlos Heinen, a Vidroforte tem uma linha completa de vidros temperados, laminados e janelas, além de serviços especializados em reposição de para-brisas. Além da sede industrial em Caxias do Sul, possui centros de distribuição em Goiás e Minas Gerais. Por meio de parceiros, atua em mais de 12 países nas Américas do Sul e Central, Oriente Médio e Europa.

Em 2017, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial. Foi o início de um processo de profissionalização e reformulações nos procedimentos para reverter o quadro. Nos últimos cinco anos, triplicou o faturamento. Toledo atribui o resultado ao planejamento estratégico e orçamentário, foco no mercado alvo e capacitação da equipe. Também destaca a estruturação de uma linha de produção especializada e o trabalho comercial junto com os clientes para entender as demandas no abastecimento de vidros e acessórios.

Intensificar a atuação no mercado internacional foi um caminho importante para garantir os bons resultados. "O principal desafio é a variedade de produtos e modelos, além do tempo de desenvolvimento. Para isso, elaboramos uma técnica para produzi-los em um tempo curto. Em uma semana, podemos chegar a mais de 140 itens diferentes e, com isso, oferecer uma linha exclusiva para exportação, que resulta em um crescimento rápido", comenta Toledo.

Na administração, a empresa investiu em um sistema de gestão integrada e, na indústria, implementou um sistema de fluxo puxado, focado em diminuir o desperdício enquanto aumenta a qualidade e a produtividade. Ainda adquiriu máquinas 100% automáticas com abastecimento, corte, lapidação e lavagem para a linha de temperados, conseguindo produzir um vidro a cada 20 segundos.

A Vidroforte tem equipe centrada exclusivamente em novos negócios para fomentar a diversificação de produtos e agregar processos inovadores. Ao mesmo tempo, busca fortalecer os canais de vendas em que é referência.