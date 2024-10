Serra Summit será atração em Nova Prata no mês de novembro

Durante três dias, entre 20 e 22 de novembro, o palco das conexões promovido pelo inédito Serra Summit transformará o ambiente de Nova Prata, na Serra gaúcha. Em um momento de retomada da economia do Rio Grande do Sul, especialmente do turismo nesta região do Estado, é estimado que o evento injete, diretamente, em torno de R$ 5 milhões na economia local.

São esperados pelo menos 6 mil pessoas no evento. O público acompanhará mais de 40 palestrantes, painéis e workshops que ocorrerão na sede do Grêmio Pratense ou, como será conhecido durante o evento, o Espaço Serra Summit. Mas o encontro vai além. Serão promovidos eventos paralelos, como Serra Summit Cidades, no auditório do Centro Empresarial, que tem como objetivo gerar muito networking entre o poder público e quem está desenvolvendo soluções para as cidades do futuro, mais sustentáveis e dinâmicas, e o Projeto Conectando Gerações, no ginásio do Colégio Tiradentes, para promover a construção colaborativa não apenas com os estudantes locais, mas também com outras gerações de um município mobilizado pelas inovações.

"O turismo de eventos tem como atributo uma distribuição econômica e de visitação que nem sempre conseguimos dimensionar, mas percebemos a diferença que faz a presença de convenções, feiras e eventos nas nossas cidades, pelas visitas, refeições, compras e hospedagens. No momento em que a região está se recuperando da tragédia ambiental de maio, o turismo é uma forma de respondermos com vigor na retomada", diz a diretora executiva da Associação de Turismo da Serra Nordeste (Atuaserra), Bia Paulus.

O município com pouco mais de 25 mil habitantes tem um dos 10 maiores PIBs da Serra Gaúcha e é expoente no polo de maior modernidade do setor metal-mecânico e de borrachas do Rio Grande do Sul. Nova Prata figura, em 2024, entre os 30 maiores municípios exportadores gaúchos. Boa parte é resultado justamente da revolução dos processos industriais promovidos nesta localidade.

Nova Prata fica ao lado de Vila Flores e Veranópolis, com distâncias que não passam de 20 quilômetros entre uma localidade e outra. No ano passado, o município recebeu a quarta edição da Expoprata, reunindo 50 mil pessoas, e, em agosto deste ano, quando foi comemorado o centenário da emancipação de Nova Prata, foi promovido o 20º Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. A integração das culturas, especialmente italiana e polonesa, é uma marca do município que receberá o Serra Summit. Há três museus no município que retratam bem a formação da localidade.

Entre um passeio e outro, as opções para o visitante são das mais variadas. Levantamento da prefeitura municipal aponta que há mais de 40 restaurantes para todos os gostos em Nova Prata. São sete hotéis e pousadas, com uma estimativa de quase 700 leitos.