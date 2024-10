Pela primeira vez, Caxias do Sul vai contar com uma Oktoberfest

Celebrando os 200 anos da imigração alemã à região, Caxias do Sul irá realizar pela primeira vez a sua própria Oktoberfest. O evento será realizado dias 18,19 e 20 de outubro, na Praça das Feiras, e será aberto ao público de forma totalmente gratuita.

Organizada pelos mesmos produtores da Feira Nacional da Indústria Cervejeira, no seu primeiro dia terá, além da abertura, a premiação da 3ª Copa Superbos de Cervejas Gaúchas. No segundo dia de festa, a secretaria municipal do Turismo fará a entrega do alvará turístico às cervejarias participantes. O alvará tem como principal finalidade dar o acesso facilitado a linhas de crédito às empresas integrantes do mesmo. No último dia, será realizado um desfile de carros antigos, e posteriormente o encerramento.

"É a primeira vez que a cidade irá realizar a Oktoberfest, e isso é muito importante, visto que Caxias do Sul é o quarto município que mais tem cervejarias no Brasil, e traz uma ótima opção para a comunidade de Caxias e visitantes", destacou o secretário do Turismo, Ricardo Daneluz, no lançamento do evento.

O organizador do evento, Guilherme Montanari, ressaltou a produção de eventos que promovam a diversidade cultural da cidade. "A Oktoberfest é um pouco nesse sentido da gente ter um evento que não é exatamente um evento italiano. Também é uma maneira de reunir todo o pessoal do mercado cervejeiro e trabalhar em conjunto pelo setor", salientou.

Montanari destacou a importância do alvará turístico para os empreendedores. "A ideia é fortalecer o turismo da cerveja, não só o turismo do cara que bebe cerveja, mas o turismo do cara que fabrica, que compra e que monta a sua cervejaria", complementou.