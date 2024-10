Em Nova Petrópolis, Oktoberfest terá atrações gratuitas na Rua Coberta

A Nova Oktoberfest, de Nova Petrópolis, tem como uma das novidades da terceira edição do evento um palco exclusivo para as atrações culturais. Durante os sete dias de programação, dançarinos e músicos irão encantar o público com suas danças e notas musicais. O evento, que inicia nesta quinta-feira (3) e vai até o dia 13 de outubro terá oito grupos de danças folclóricas alemãs, sete bandinhas típicas e nove momentos de jogos germânicos estão na programação do evento para encantar o público. A entrada é gratuita.

O Palco Cultural é assinado pela Sicredi Pioneira e contará com um tablado de 360° localizado na saída da Rua Coberta para a Praça das Flores, permitindo ao público contemplar as apresentações em meio aos canteiros floridos. A programação será aberta todos os dias com apresentação das bandinhas típicas da Associação das Bandas e Conjuntos Musicais de Nova Petrópolis.

O anfitrião do evento, o grupo Böhmerland sobe ao palco no dia 3 de outubro, às 19h30min, para sua apresentação preparada especialmente para a Nova Oktoberfest. A categoria infantil do proponente do evento também se apresenta no dia 13 de outubro, às 11h, para encerrar as apresentações no Palco Cultural No dia 5 de outubro, às 14h, o Grupo de Danças Folclóricas da Escola Sol Nascente - APAE Nova Petrópolis também se apresenta na Nova Oktoberfest. Durante os outros seis dias de programação, sobem ao Palco Cultural mais cinco grupos típicos.

Os jogos germânicos também serão realizados no Palco Cultural. Durante toda a programação serão nove momentos para o público se divertir com as modalidades chopp em metro, mass krug (segurar o caneco); corrida de saco e arremesso de ovo. Os jogos serão conduzidos pelos integrantes da Associação de Danças Folclóricas Böhmerland.