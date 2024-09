Igrejinha terá a 'Oktoberfest da Retomada' a partir de 11 de outubro

A cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana, começa a se preparar para um do momentos mais esperados do ano: a Oktoberfest. Tradicional evento da cidade no mês de outubro, a 35ª edição da festa germânica inicia no dia 11 de outubro com dezenas de atrações no Parque de Eventos Almiro Grings. Contudo, diferente de outros anos, em que a festividade tinha um caráter solidário, cuja parte da arrecadação era destinada para projetos assistências e de saúde na região, foi a organização que precisou da ajuda em 2024 para a festa acontecer.

O presidente da organização da 35ª Oktoberfest de Igrejinha, Egon Wallauer, que esteve com a comitiva do evento no Jornal Cidades, disse que o parque da cidade foi bastante impactado pela enchente do mês de maio, que atingiu, também, o Vale do Paranhana. Segundo ele, no auge da enchente, o local foi coberto com água na altura de dois metros e uma forte correnteza. Isso trouxe danos às estruturas do parque, que ainda passa por reparos mais de quatro meses após a cheia. "Foi difícil tomar a decisão de fazermos a festa em 2024 depois de tudo o que ocorreu, mas entendemos que precisávamos mantê-la por tudo que representa ao município", conta Egon.

Após um mutirão de limpeza nas estruturas fixas, os danos foram avaliados. O presidente da organização explica que ainda não há um valor final, mas o prejuízo atingiu a marca de R$ 1,5 milhão - e deve subir. "Perdemos toda a parte de decoração do parque, ainda áreas como os banheiros e a Vila Germânica. Estamos reconstruindo para a Oktoberfest", explica. Segundo ele, até a abertura no dia 11, todas as estruturas estarão liberadas ao público.

Por conta disso, a festa desse ano terá um repasse menor para entidades do Vale do Paranhana. No ano passado, cerca de R$ 5 milhões foram doados para hospitais, APAEs e locais voltados aos cuidados de pessoas vulneráveis. Com o prejuízo, segundo conta Egon, receita foram antecipadas para viabilizar a festa, o que pode impactar na distribuição, que tradicionalmente é feita na Festa da Colheita.

A boa notícia é que a Oktoberfest da Retomada, como está sendo chamada pela organização, tem uma série de dias com ingressos esgotados para os shows. Dentre os destaques estão a dupla sertaneja Jorge e Mateus, o cantor Thiaguinho e a banda gaúcha Papas da Língua. Para esse ano, a festa terá, também, um dia dedicado ao Rio Grande do Sul, chamado de OktoberTchê, que será no dia 13 de outubro, um domingo.

Outra novidade deste ano é a instalação de um restaurante em parceria com a Vinícola Miolo, dentro do parque. Com capacidade para 140 pessoas, o local oferecerá buffet de comida caseira, com massas, carnes e saladas no almoço e pratos rápidos nos demais horários, além das bebidas da vinícola.

As entradas custam de R$ 36,00 a R$ 70,00, dependendo do dia e do lote. Os ingressos podem ser adquiridos no site (oktoberfest.org.br), assim como a programação completa.