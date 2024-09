Litoral Norte do RS recebe circuito cultural em outubro

Estreia no próximo mês o Circuito de Teatro de Rua pelo Litoral Norte, festival que propõe uma circulação de grupos dos diversos segmentos das artes cênicas pelo Litoral Norte do RS entre outubro e dezembro. O festival foi criado pelo produtor cultural Pascal Berten, morador de Maquiné. A partir de 10 de outubro, o festival promoverá trinta apresentações de espetáculos de teatro de rua em 11 cidades entre Torres e Mostardas, tornando-se um dos grandes eventos do Litoral Norte no segmento das artes cênicas.

Além disso, os grupos ministrarão uma oficina ao longo do projeto, totalizando sete oficinas de teatro em escolas públicas ou espaços culturais da região, com o intuito de fomentar as artes cênicas e instrumentalizar futuros profissionais. Toda a programação terá cobertura audiovisual e o registro editado sera disponibilizado no canal do YouTube do festival (@CircuitoTeatroDeRua)

As linguagens artísticas que os espetáculos trazem para cena abrangem a diversidade típica do teatro de rua, com elementos de teatro, circo, dança, musica, teatro de bonecos e cultura popular. Em apresentações para todas as idades, o Circuito de Teatro de Rua pelo Litoral Norte prevê ainda diferentes ações de inclusão social, facilitando o acesso a pessoas e grupos historicamente excluídos dos processos artísticos e da fruição de bens culturais.

Além das já citadas oficinas, o festival promoverá atividades em bairros de periferia urbana, terras indígenas e comunidades tradicionais do campo. Quatro apresentações contam com audiodescrição ao vivo para pessoas com deficiência visual. Outra medida de acessibilidade são as legendas descritivas para pessoas com deficiência auditiva, disponíveis no videodocumentário.

"O Litoral Norte nunca teve um circuito de teatro de rua nem conta com grandes mostras ou festivais de arte", afirma Pascal Berten, idealizador do projeto. A projeção é que 10 mil pessoas acompanhem, em cada cidades, as apresentações.