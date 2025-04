Festival de Balonismo de Santa Maria vai ocorrer em novo local

A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Turismo, confirmou que o Festival de Balonismo de Santa Maria 2025 ocorrerá de 10 a 13 de abril na área verde do Residencial Lopes, na rua dos Angicos, bairro Pinheiro Machado. O evento promete ser um show nos céus, proporcionando um espetáculo visual inesquecível para a população e visitantes. São esperadas mais de 50 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento.

Para o entretenimento do público, o espaço terá shows ao vivo, praça de alimentação e um parque de diversões com diversos brinquedos, incluindo barco viking, twister, tiro ao alvo, auto-choque, e muitos outros. O evento também contará com feiras de produtos artesanais e distribuição de erva-mate e água quente. No sábado (12), terá a apresentação musical de Matheus Dorber e Banda Só Guri. Já no domingo (13), o agito fica por conta da Banda Onda Sul e do Tributo a Charlie Brown.

"Desde que comunicamos a realização do Festival de Balonismo, percebemos que o evento tomou uma proporção grandiosa e isso nos alegra muito. Mudar o local foi uma medida importante para comportarmos o público da melhor forma em um espaço amplo e repleto de atrações para que todos possam se divertir", afirma o secretário de Turismo, Ewerton Falk.

Serão diversos voos, com decolagens pela manhã e pela tarde. Os voos da tarde poderão ter decolagens do local do evento ou de pontos diferentes da cidade para proporcionar uma experiência visual a todos os bairros. Já à noite, o Night Glow será uma atração especial para envolver toda a população na experiência do festival.

Os destaques são para os balões de formatos especiais, como o Balão Babycar e o Balão Palhaço. O público interessado poderá adquirir ingressos para voos de balão. Os valores do ingresso devem ser consultados com os pilotos no momento da compra. O Festival de Balonismo de Santa Maria 2025 é homologado na Federação Gaúcha de Balonismo