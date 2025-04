Arte circense é destaque em Lajeado a partir desta terça-feira

10ª edição do Sesc Circo Ao longo de seis dias, até 13 de abril, o evento reúne artistas de diversas partes do Brasil e da América Latina para celebrar uma década de história. Serão 22 espetáculos, totalizando 38 sessões, além de cinco oficinas, um cortejo e a Caravana Cedelinho, que levará a magia do circo por diferentes pontos da cidade. A partir desta terça-feira, Lajeado se transforma na capital estadual da arte circense com o início da, o evento reúne artistas de diversas partes do Brasil e da América Latina para celebrar uma década de história. Serão 22 espetáculos, totalizando 38 sessões, além de cinco oficinas, um cortejo e a Caravana Cedelinho, que levará a magia do circo por diferentes pontos da cidade.

A programação de abertura reúne artistas que auxiliaram na solidificação do evento em 10 anos de história. A companhia gaúcha Re Tri Circo abre as apresentações com o espetáculo "2 Lunáticos", onde Fran e Pichacha se aventuram com o público em seus números de circo virtuosos, com números de malabarismo, equilibrismo e acrobacias.

Um dos mais tradicionais grupos circenses do Brasil, o Circo Zanni abre a programação da tradicional lona, com um espetáculo de variedades que reúne o que há de melhor dos artistas que integram a companhia, formada por diferentes grupos circenses atuantes na cidade de São Paulo. A apresentação inclui a atmosfera dos circos clássico e tradicional com elementos contemporâneos incorporados pela trupe através de números aéreos, de acrobacia, equilíbrio e magia, além, é claro, de palhaçaria.

O 10º Sesc Circo não fica recluso às escolas ou à lona. O evento toma as ruas da cidade, às 18h da terça-feira, com o cortejo de abertura. Saindo da Casa de Cultura em direção à rua Júlio de Castilhos e avenida Senador Alberto Pasqualini, o cortejo reúne artistas, músicos e todos os entusiastas do circo, convidando a comunidade a participar dessa grande festa. Outra atração é a Caravana Cedelinho, que circulará por diversos pontos da cidade, levando artistas e performances para ruas e bairros.

Todas as atrações do Sesc Circo são gratuitas em Lajeado e a programação ocorre na Lona Sesc Circo, instalada na Avenida Piraí, além de ginásios de escolas e bairros da cidade. Os ingressos para os espetáculos podem ser reservados pelo site (www.sesc-rs.com.br/sesccirco) ou presencialmente no Sesc Lajeado (Av. Senador Alberto Pasqualini, 421). O público é convidado a levar um quilo de alimento não perecível para doação.