Feira de bolsas, calçados e roupas começa hoje na Fenac, em Novo Hamburgo

A partir desta quinta-feira (03), a comunidade de Novo Hamburgo e região poderá conferir novidades e promoções de cerca de 180 expositores e 500 marcas na Loucura por Sapatos. Calçados, roupas, bolsas, acessórios e itens para a casa estão entre a variedade de produtos que o público encontrará nesta edição. O tradicional evento acontecerá até o dia 13 de abril, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo

A expectativa para esta edição é de que os eventos atraiam aproximadamente 60 mil visitantes ao longo dos 11 dias. Além das centenas de estandes, interações, opções gastronômicas e música ao vivo, um dos pontos altos da programação será o 30º Encontro da Idade de Ouro, encontro tradicional que valoriza o público da terceira idade. Como novidade neste ano, a Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais, que ocorre simultaneamente, contarão com dois bailes: no dia 5 de abril, a animação ficará por conta da banda 0800, e no dia 12 de abril, será a vez da banda Choppão subir ao palco. Ambas as atividades acontecerão a partir das 18 horas.

Para a coordenadora da Loucura por Sapatos e do Festival de Cervejas Artesanais, Adi Jeckel, a programação foi pensada para atender a um público diversificado. "Estamos organizando um evento pensado para toda a família e para todos os estilos. Além de atrações culturais e de entretenimento, a feira oferecerá uma seleção diversificada de marcas, garantindo acesso antecipado às tendências do próximo inverno", destaca.

O ingresso custa R$ 6,00, com meia entrada para estudantes e maiores de 60 anos O ingresso é gratuito de segunda a sexta-feira mediante print do card nas redes sociais da feira. O estacionamento terá o custo de R$ 20,00