PSD e a sucessão gaúcha de 2026

“Ariano Suassuna tem uma frase memorável que diz o seguinte: a esperteza acaba sempre engolindo o esperto”, afirmou a ex-senadora Ana Amélia Lemos, acrescentando: “Eu faço um plágio dizendo que a arrogância acaba sempre consumindo ou matando o arrogante. Na política vale as duas coisas, tem muitos políticos espertos e tem muitos que são arrogantes”.

Disputa do Piratini

A movimentação política no Rio Grande do Sul para 2026 já começou, e o PSD surge como um dos protagonistas desse xadrez eleitoral. A ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD), comentou para a coluna Repórter Brasília, a situação do partido hoje, no Estado. “Desde que o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, convidou Eduardo Leite a se filiar, o projeto foi claro: ampliar significativamente a presença do PSD no Estado, fortalecendo a marca e estruturando uma base competitiva para disputar o comando do Palácio Piratini”.

Tamanho da musculatura

Para Ana Amélia, “a cerimônia de 30 de agosto, em Porto Alegre, deve ser um marco dessa ofensiva, reunindo Kassab e figuras nacionais do partido. A expectativa é que o evento revele o tamanho da musculatura que o PSD terá para enfrentar adversários já posicionados”. PP e União Brasil já anunciaram acordo para lançar candidatura própria, o PL está mobilizado com aval de Jair Bolsonaro, e o PT promete disputar para ganhar tanto o governo, quanto uma vaga no Senado.

O tabuleiro para o Senado

Se no Executivo o cenário ainda é de definições, para o Senado os números começam a desenhar a disputa. Pesquisas mostram Paulo Pimenta (PT) e Manuela d’Ávila (sem partido) liderando, seguidos de Marcel van Hattem (Novo) e Sanderson (PL). A direita tenta construir uma “chapa única” para evitar dispersão.

Ana Amélia é candidata?

Uma pergunta sem rodeios. Rumores andam pelo Congresso, pela Esplanada, principalmente no Rio Grande do Sul, que Ana Amélia deve voltar na próxima eleição. A sua intenção é realmente concorrer na próxima eleição à governadora do Rio Grande do Sul ou ao Senado?

'Futuro a Deus pertence'

Ana Amélia respondeu: “Um ex-ministro da Justiça do passado, Armando Falcão, ficou muito conhecido por uma frase, sempre que lhe faziam uma pergunta difícil de responder, dizia: 'o futuro a Deus pertence'. Eu repito o mineiro Armando Falcão dizendo que o futuro a Deus pertence, até porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã”.

Examinar os cenários

Para Ana Amélia, “não adianta fazer nenhuma projeção, nenhuma especulação, nem nada; temos que examinar os cenários. Continua o Brasil com essa polaridade, direita e esquerda, e acho que aí os cenários já estão, na corrida sucessória, tanto para o governo do estado, como para federal. Então o futuro a Deus pertence, não estou preocupada com esse assunto hoje. Mas estou à disposição do partido”.

Pavimentando o caminho

O certo é que Kassab pavimenta o caminho tanto para o Planalto, como também para o Congresso. E com o time que ainda está formando, conduz e avalia a articulação para a sucessão estadual e a tentativa de um candidato do PSD subir a rampa do Palácio do Planalto.