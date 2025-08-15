Zeeba apresenta show intimista no The Lounge Gramado

A inauguração do The Lounge Gramado, neste sábado (16), contará com a apresentação de Zeeba, um dos principais nomes da música brasileira contemporânea e autor, em parceria com Alok, de “Hear Me Now” — a música de artistas brasileiros mais executada na internet. Será a primeira apresentação dele na serra saúcha, em formato acústico, com arranjos especiais para piano, violão e percussão. A noite terá abertura da DJ Kima, criando o clima perfeito para um evento que une sofisticação e entretenimento de alto nível.

O restaurante fica no topo do Complexo Gastronômico Porsch — empreendimento de 1.200 m² e investimento de mais de R$ 10 milhões — e busca oferecer uma experiência sensorial completa. Localizado no coração de Gramado, o espaço une a sofisticação da coquetelaria à excelência da gastronomia autoral, embebido na hospitalidade calorosa da Serra Gaúcha devidamente embalado por uma curadoria musical cuidadosamente selecionada.



A carta gastronômica do The Lounge traz a culinária nikkei, onde a sutileza japonesa encontra a intensidade peruana em criações exclusivas com ingredientes nobres e apresentação impecável. A experiência é completada por uma seleção especial de espumantes Chandon e coquetéis autorais e clássicos reinventados, capazes de despertar todos os sentidos.



Cabe destacar que o Complexo Gastronômico Porsch também abriga o Spaccio RAR Trattoria Italiana e o Tour de France Restaurante Francês e está localizado na Rua Reynaldo Sperb, 71 no Centro de Gramado.