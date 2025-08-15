Obras Comentadas recebe Tulipa Ruiz, Itamar Assiere e Ivone Belém para homenagear João Donato

O projeto Obras Comentadas realiza uma edição especial neste sábado (16), às 16h, para homenagear João Donato (1934-2023) na véspera do aniversário em que ele completaria 91 anos. O ponto de partida do bate-papo será o álbum Elas cantam Donato, lançado em janeiro deste ano reunindo somente vozes femininas em novas versões de clássicos do músico e arranjador. A conversa terá participação da cantora Tulipa Ruiz, do arranjador Itamar Assiere e da jornalista e gestora cultural Ivone Belém, viúva do compositor.

LEIA AINDA: Juliana Cortes e Dante Ozzetti apresentam o show comemorativo neste sábado



Gravado em 2024, quando João Donato completaria 90 anos, o disco foi idealizado por Regina Oreiro. São oito faixas em que se revezam Wanda Sá, Joyce Moreno, Simone, Mônica Salmaso, Mart'nália, Zélia Duncan, Teresa Cristina, Luedji Luna e Tulipa Ruiz. O evento, realizado pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, poderá ser acompanhado gratuitamente, às 16h, pelo canal do YouTube do músico Felipe Antunes, mediador do encontro.