Juliana Cortes e Dante Ozzetti apresentam o show comemorativo neste sábado

Porto Alegre será uma das quatro capitais latino-americanas a receber a turnê de 10 anos do disco Gris, trabalho da cantora Juliana Cortes em parceria com o produtor e violonista Dante Ozzetti. O espetáculo acontece neste sábado (16), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel ( Marechal Deodoro, s/n) , com ingressos entre R$ 15,00 e R$ 30,00 no site do Theatro São Pedro.

LEIA MAIS: Memorial do RS divulga programação especial para o Dia Estadual do Patrimônio Cultural



Lançado em 2016, Gris propõe um diálogo entre a canção popular brasileira contemporânea e a sonoridade urbana de cidades onde foi gravado: Curitiba, São Paulo e Buenos Aires. Produzido por Dante Ozzetti, um dos nomes da vanguarda paulista, o disco reúne composições inéditas de Paulo Leminski, Vitor Ramil, Leo Minax, Estrela Leminski, Grace Torres além de obras escritas para Juliana e assinadas por Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e do próprio Ozzetti. O show em 2025 visita esse universo sonoro na versão voz e violão, dialoga com as canções do cancioneiro popular de Curitiba e aponta para os novos caminhos da parceria entre os artistas, marcada por experimentalismo e sofisticação.