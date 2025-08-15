Volkswagen e XPeng ampliam cooperação em software na China

O Grupo Volkswagen China e a fabricante chinesa de veículos de nova energia (NEV) XPeng anunciaram nesta sexta-feira (15) um acordo para expandir o escopo de aplicação da Arquitetura Eletrônica da China (CEA), desenvolvida em conjunto pelas duas partes.

A partir de 2027, a marca Volkswagen introduzirá ainda mais o CEA, já aplicado em seus veículos puramente elétricos, em todos os motores a combustão e modelos híbridos plug-in produzidos na China.

Equipado com unidades centrais de computação, o CEA permite sistemas avançados de assistência à condução para maior segurança, um cockpit inteligente com um assistente de condução integrado ao veículo com tecnologia de IA e atualizações sem fio contínuas.

A arquitetura reduz os custos ao diminuir o número de unidades de controle eletrônico e simplificar a complexidade geral do sistema. "Ao estender a Arquitetura Eletrônica da China à nossa robusta frota de motores a combustão, estamos fortalecendo nossa liderança tecnológica no setor de motores convencionais", afirmou Ralf Brandstaetter, presidente e CEO da Volkswagen China.

"Ao mesmo tempo, estamos reduzindo sistematicamente nossa base de custos, o que nos permite continuar a oferecer opções altamente atraentes aos clientes no mercado automotivo altamente competitivo da China", disse Brandstaetter.

"Esta colaboração técnica ampliada não apenas reforça a confiança mútua em nossa parceria estratégica de longo prazo, mas também destaca nosso compromisso e visão com a inovação contínua em tecnologias de veículos elétricos inteligentes", disse He Xiaopeng, presidente da XPeng.

A cooperação aprofundada com a XPeng marca outro marco na estratégia: "na China, para a China" do Grupo Volkswagen. Até 2030, o grupo oferecerá aproximadamente 30 modelos elétricos puros no mercado chinês.