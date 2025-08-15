Trump e Putin encerram encontro sem acordo de cessar-fogo para a guerra da Ucrânia

Contrariando as expectativas de um cessar-fogo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, encerraram sem acordo o encontro ocorrido na base aérea de Anchorage, no Alasca, sexta-feira (15).

Em coletiva de imprensa após a reunião começada às 16h30 (horário de Brasília), ambos trocaram elogios, mas foram evasivos quanto a acordos sobre a guerra. O primeiro a falar foi Putin, que afirmou estar interessado em terminar o conflito e em garantir a segurança da Ucrânia. Na prática, o russo não apontou caminhos para isso.

Após, Trump se pronunciou sobre a falta de um acordo, mas afirmou que a reunião foi positiva e destacou muitos pontos em comum entre os dois chefes de estado. "Ainda temos algumas questões por resolver", afirmou. "Espero vê-lo em breve", concluiu.

O presidente dos EUA finalizou a sua fala garantindo que irá conversar por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com os membros da Otan.

Após comentários, Putin sugeriu que o próximo encontro ocorra em Moscou, enquanto o presidente norte-americano foi evasivo em sua resposta ao convite.