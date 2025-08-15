Psicóloga Pamela Magalhães realiza palestra no Laghetto Moinhos neste domingo

A psicóloga e comunicadora Pamela Magalhães realiza a palestra “Um Olhar para Dentro”, no próximo domingo (17), das 9h às 12h30, no Laghetto Moinhos - Rua Dr. Vale, 579 – em Porto Alegre.

Conhecida por sua audiência de mais de 3 milhões de seguidores, mais de 20 mil alunos em cursos online e pelo sucesso do podcast “Pareceterapia”, Pamela também é autora do best-seller Se Amar, Amar e Ser Amado e idealizadora da PSIAPP, plataforma que conecta pacientes a psicólogos parceiros.



Como incentivo para quem deseja participar, a Rede Laghetto oferece 10% de desconto na hospedagem entre os dias 15 e 17 de agosto nos hotéis Laghetto Moinhos e Laghetto Stilo Higienópolis, em Porto Alegre. Para garantir o benefício, basta utilizar o código PSIPAMELAPOA10 no momento da reserva.



A Laghetto mantém uma parceria institucional com a PSIAPP, assegurando aos colaboradores a primeira consulta gratuita com psicólogos parceiros indicados por Pamela, além de quatro sessões adicionais subsidiadas pela empresa. Os ingressos são vendidos pelo Sympla.