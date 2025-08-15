Correios vão alterar CEPs únicos em cidades do Litoral Norte gaúcho

717 códigos de endereçamento postal (CEP) em 487 logradouros em Capão da Canoa, no Litoral Norte A previsão é que as cidades de Tramandaí, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Torres também recebam CEPs específicos por logradouro, que serão implantados até o fim do ano. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), os Correios, implementou em 31 de julho,. A mudança faz parte do projeto que será aplicado em toda a região e visa facilitar o trabalho dos Correios, como também promover maior qualidade na prestação dos serviços postais no Litoral Norte. Deixaram de ter CEPs gerais também os três distritos do município caponense: Capão Novo, Arroio Teixeira e Curumim.também recebam CEPs específicos por logradouro, que serão implantados até o fim do ano.

Para o chefe da seção de Planejamento e Dimensionamento dos Correios, Júlio Silva, a mudança também contribuirá com a região e os moradores. “Quando o CEP foi concebido pela ECT, servia para identificar cada localidade do Brasil para facilitar as etapas de transporte de carga, de encaminhamento e de endereçamento. À medida que as cidades foram crescendo e o serviço foi evoluindo, surgiu a necessidade de expandir isso. Deixar de ser um CEP único e passar a ser mais geolocalizado para as cidades. Com isso, passou-se a trabalhar com o CEP em nível de logradouro, ou seja, codificar por rua cada cidade”, explica.

Antes da mudança, Júlio aponta que uma das principais dificuldades incluía a permanência dos nomes de ruas registrados ao longo das décadas, já que geralmente eram desconsiderados pelos moradores em detrimento dos registros antigos. “Quando você tem o CEP único, cada morador utiliza o nome da rua. A denominação dos logradouros é feita por legislação pública municipal. Mas mesmo que ela tenha um nome oficial, os moradores ainda acabam utilizando nomes antigos. A partir do momento que a gente identifica e coloca o CEP por logradouro, todo o cadastro nacional passa a ser unificado, respeitando o que está na lei pública municipal”, afirma.

Ele destaca que o estudo em Capão da Canoa, que durou cerca de um ano, iniciou após a equipe da ECT contatar a Secretaria Municipal de Planejamento e estudar sua legislação. Dessa forma, foram analisados os limites territoriais da cidade, das áreas urbana e rural, assim como dos bairros.