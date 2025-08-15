Correios vão alterar CEPs únicos em cidades do Litoral Norte gaúcho

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), os Correios, implementou em 31 de julho, 717 códigos de endereçamento postal (CEP) em 487 logradouros em Capão da Canoa, no Litoral Norte. A mudança faz parte do projeto que será aplicado em toda a região e visa facilitar o trabalho dos Correios, como também promover maior qualidade na prestação dos serviços postais no Litoral Norte. Deixaram de ter CEPs gerais também os três distritos do município caponense: Capão Novo, Arroio Teixeira e Curumim. A previsão é que as cidades de Tramandaí, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Torres também recebam CEPs específicos por logradouro, que serão implantados até o fim do ano.
Para o chefe da seção de Planejamento e Dimensionamento dos Correios, Júlio Silva, a mudança também contribuirá com a região e os moradores. “Quando o CEP foi concebido pela ECT, servia para identificar cada localidade do Brasil para facilitar as etapas de transporte de carga, de encaminhamento e de endereçamento. À medida que as cidades foram crescendo e o serviço foi evoluindo, surgiu a necessidade de expandir isso. Deixar de ser um CEP único e passar a ser mais geolocalizado para as cidades. Com isso, passou-se a trabalhar com o CEP em nível de logradouro, ou seja, codificar por rua cada cidade”, explica.
Antes da mudança, Júlio aponta que uma das principais dificuldades incluía a permanência dos nomes de ruas registrados ao longo das décadas, já que geralmente eram desconsiderados pelos moradores em detrimento dos registros antigos. “Quando você tem o CEP único, cada morador utiliza o nome da rua. A denominação dos logradouros é feita por legislação pública municipal. Mas mesmo que ela tenha um nome oficial, os moradores ainda acabam utilizando nomes antigos. A partir do momento que a gente identifica e coloca o CEP por logradouro, todo o cadastro nacional passa a ser unificado, respeitando o que está na lei pública municipal”, afirma.
Ele destaca que o estudo em Capão da Canoa, que durou cerca de um ano, iniciou após a equipe da ECT contatar a Secretaria Municipal de Planejamento e estudar sua legislação. Dessa forma, foram analisados os limites territoriais da cidade, das áreas urbana e rural, assim como dos bairros.
O estudo também identificou a quantidade de bairros e seus limites. Após mapear situações específicas que necessitavam de ajustes, a equipe dos Correios deu início ao projeto de codificação. “Assim inicia o mapeamento, a coleta de todas as leis municipais que denominam cada um dos logradouros da cidade. É uma série de trabalhos técnicos desenvolvidos para conseguir colocar CEP por logradouro”, esclarece.
Chefe de Planejamento explica como são definidos os números
No Rio Grande do Sul, códigos sempre são iniciados pelo 9LUIZA PRADO/JC
Os códigos de endereçamento postal possuem ao todo oito algarismos e cada um deles corresponde a uma região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificadores de distribuição. O Brasil foi dividido em 10 regiões postais, que, segundo informações dos Correios, utilizam como parâmetro o desenvolvimento socioeconômico e também fatores de crescimento demográfico de cada estado.
Os dígitos dos CEPs do Rio Grande do Sul iniciam com o número nove. O segundo dígito, o número zero, indica que o endereço está situado em Porto Alegre. Se o segundo dígito for o número quatro, indica que o endereço está localizado no litoral - como é o caso de Capão da Canoa.
Júlio explica que os três dígitos seguintes identificam a cidade, a área e o bairro. Os três algarismos após o hífen (denominados de sufixo) são dedicados à identificação individual de localidades, logradouros, códigos especiais e unidades dos Correios. "Os últimos três dígitos são sequenciados nas ruas que estão dentro daquele bairro. Então, a partir dos oito dígitos, conseguiremos visualizar o país, cada região do Brasil, cada município, cada bairro até chegar à rua", explica.
O QUE SIGNIFICAM OS 8 NÚMEROS DO CEP
Veja o exemplo: 91234-567
• Número 9: o primeiro algarismo identifica o estado;
• Número 1: o segundo algarismo identifica a região do Estado
• Números 234: os algarismos seguintes identificam a cidade, a área e o bairro, respectivamente
• Números 567: os algarismos após após o hífen (denominados de sufixo) são dedicados à identificação individual de localidades, logradouros, códigos especiais e unidades dos Correios