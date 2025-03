Cidade de Imbé será a primeira do RS a utilizar serviço dos Correios

O município de Imbé, no Litoral Norte, será o primeiro do Rio Grande do Sul a implantar a utilização do serviço de e-carta dos Correios. Nesta segunda-feira (17), representantes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos participaram de uma reunião no gabinete do prefeito Ique Vedovato para tratar do tema e conversar sobre o início do processo no município.