Capão da Canoa ganha CEPs específicos por logradouro

Os Correios estão realizando um trabalho técnico de codificação postal por logradouro nos municípios do Litoral Norte do RS. O primeiro a receber Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para cada logradouro (avenidas, ruas, praças, travessas, etc.) foi Capão da Canoa. Deixam de ter CEPs gerais também os três distritos do município - Capão Novo, Arroio Teixeira e Curumim.

Além de facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços em Capão da Canoa, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos. As mudanças entraram em vigor em 31 de julho. A previsão é que ainda este ano Tramandaí, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Torres também recebam CEPs específicos por logradouro.

Com a nova codificação em Capão da Canoa, foram incluídos 487 logradouros, que receberam 717 CEPs, distribuídos em 31 bairros oficiais. A sede do município e seus três distritos, que tinham CEPs gerais, agora contam com códigos específicos dentro das seguintes faixas de CEP:

Os moradores de Capão da Canoa devem divulgar o CEP atualizado de seu endereço aos seus correspondentes (pessoas e empresas que lhes enviam cartas e encomendas), para que os Correios possam realizar a distribuição com mais agilidade e eficiência, diminuindo as dificuldades de entrega e eventuais devoluções por endereçamento inadequado, incompleto ou incorreto. Para saber qual o seu novo CEP, os moradores podem realizar consulta no site dos Correios, acessando o "Busca CEP'.