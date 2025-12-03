Com mais de 43 mil pessoas atingidas, Erechim segue processo de reconstrução

A mobilização para reconstruir Erechim segue firme após a tempestade de granizo que atingiu o município no último dia 23 de novembro, deixando milhares de famílias com danos nos telhados, casas e pertences. O Comitê de Gerenciamento de Crise, responsável por coordenar todas as ações de enfrentamento à Situação de Emergência, mantém sua base de operações no Grupo de Resposta a Atendimento de Urgência (Grau), onde diariamente são definidas as diretrizes de atendimento e organização das equipes.

Conforme dados atualizados pela Defesa Civil, às 17h desta terça-feira (2), são 43.255 pessoas atingidas e 10.850 famílias. O número de feridos é de 412.

A entrega de vouchers para retirada de telhas continua em andamento em Erechim. As equipes estão percorrendo as residências, realizando vistoria e entregando o documento, que é um papel amarelo que autoriza a retirada do material. A visitação iniciou pelos bairros mais atingidos, mas a previsão é alcançar todos os bairros até domingo (7).

A retirada das telhas ocorre na Central de Distribuição, situada na avenida Caldas Júnior, 627 – Três Vendas, próximo ao Grau. Há um limite diário para distribuição, devido ao estoque e à capacidade de carregamento. Pela manhã, são entregues cerca de 350 senhas e todas as pessoas recebem orientação.

Caso a equipe passe por uma residência claramente atingida e não encontre moradores, será deixada uma orientação na caixa de correio ou sob a porta, explicando os procedimentos necessários.