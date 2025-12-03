Caixa libera o Saque Calamidade para trabalhadores de Erechim

Os trabalhadores de Erechim afetados pela situação de calamidade podem, a partir desta quarta-feira (3), solicitar o Saque Calamidade do FGTS de forma totalmente digital. O processo é realizado diretamente pelo aplicativo oficial do FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária. O valor máximo de saque é de R$ 6.220.

A medida facilita e agiliza o acesso ao benefício em um momento em que muitas famílias ainda lidam com os impactos materiais e financeiros causados pela forte chuva de granizo que atingiu o município.

O pedido pode ser feito de maneira rápida no próprio celular. Basta acessar a opção “Saques” no app, selecionar “Solicitar saque”, escolher “Calamidade pública”, informar o nome do município e seguir as orientações.

O trabalhador também pode indicar qualquer conta bancária para receber o valor. O aplicativo está disponível gratuitamente para Android e iOS. Quem já possui o app instalado deve apenas atualizá-lo. Mais instruções podem ser vistas através do aplicativo do banco.