Projeto de nova fábrica da Mahindra avança em Dois Irmãos

A montadora de tratores indiana Mahindra deverá avançar na segunda-feira (18) com o projeto de uma nova fábrica na cidade de Dois Irmãos, no Vale do Sinos, onde já opera com uma planta industrial. Na ocasião, a prefeitura do município prepara um evento às 17h, no centro administrativo local, para assinar o termo de concessão da área onde a construção será realizada.

Em maio, conforme noticiado pelo Anuário de Investimentos Jornal do Comércio, foi liberada a Licença Prévia, que constitui o primeiro estágio do licenciamento ambiental para a construção avançar. É previsto um investimento de R$ 100 milhões ao longo de cinco anos para a instalação da unidade fabril.

A a nova planta será erguida às margens da BR-116, na região da Colônia Japonesa, em um terreno de 89 mil metros quadrados, com 42 mil metros quadrados de área construída na chamada Estrada Travessão, no caminho entre os distritos industriais de Dois Irmãos e de Ivoti.