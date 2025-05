Mahindra ficará em Dois Irmãos e deve iniciar obra de nova fábrica neste ano

montadora de tratores indiana Mahindra Dois Irmãos, no Vale do Sinos permanecerá no município de. E a perspectiva é de já conseguir iniciar as obras para uma nova planta industrial no município em que já opera no segundo semestre deste ano.

A definição tornou-se concreta nesta semana, com a liberação da Licença Prévia, o primeiro estágio do licenciamento ambiental, para erguer a nova fábrica e manter no Rio Grande do Sul e no Vale do Sinos os R$ 100 milhões previstos em investimentos em cinco anos depois de uma reviravolta que se desenrolou durante o ano passado.

a Mahindra chegou a anunciar a nova indústria em Araricá Em fevereiro de 2024, dois anos depois ter anunciado o plano de expansão no Rio Grande do Sul,. A empresa ainda não comenta detalhes sobre o novo projeto ou o que envolveu o retorno a Dois Irmãos.

área pretendida para o empreendimento em Araricá De acordo com o prefeito Jerri Meneghetti, porém, durante todo o período de imbróglio envolvendo a área em Araricá, o diálogo manteve-se sigilosamente com a administração municipal de Dois Irmãos. Afoi barrada pelos órgãos ambientais na análise dos licenciamentos, pela presença de dois cursos d'água no local.

Agora, a nova planta será erguida às margens da BR-116, na região da Colônia Japonesa, em um terreno de 89 mil metros quadrados, com 42 mil metros quadrados de área construída na chamada Estrada Travessão, no caminho entre os distritos industriais de Dois Irmãos e de Ivoti.

Atualmente, a Mahindra aluga um espaço considerado insuficiente para a pretendida expansão. De acordo com a assessoria de imprensa da multinacional, logo que a produção iniciar na nova indústria, a atual será desativada.

A Mahindra Brasil, porém, só deve se manifestar oficialmente sobre o cronograma do projeto e os detalhes da nova indústria após assinar o contrato com a prefeitura de Dois Irmãos. O documento estaria em fase de preparação e, após a aprovação, a empresa anunciará publicamente os seus planos no Vale do Sinos.

Por meio de sua assessoria de imprensa, porém, a companhia indiana adianta que a nova fábrica terá capacidade para produzir 9 mil tratores por ano, o triplo da atual capacidade. Também é previsto triplicar o número de empregos na produção, de 100 para 300 funcionários.

A partir da Licença Prévia entregue pela Fepam, a Mahindra recebeu a garantia da viabilidade ambiental do empreendimento na área pretendida, e agora tem liberação para avançar em seus projetos de engenharia e nos trâmites para obtenção da Licença de Instalação.

Conforme o documento de licenciamento aprovado pelo órgão estadual, a estrutura contará com setores de montagem, lavagem, pintura, secagem, testes e expedição dos tratores. Estão incluídos equipamentos como pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, dinamômetro e sistemas de pintura com controle de emissões atmosféricas.

Ficha técnica

Investimento: R$ 100 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: Mahindra

Cidade: Dois Irmãos

Área: Indústria