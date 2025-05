Di Paolo investirá R$ 5 milhões em novo restaurante na praia de Torres

O Litoral Norte do Rio Grande do Sul tem atraído novos moradores que buscam aumentar sua qualidade de vida, conforme demonstrou a reportagem especial da jornalista Loraine Luz publicada no caderno Empresas&Negócios, do Jornal do Comércio, nesta segunda-feira (12). O aumento populacional, impulsionado também pela facilidade do modelo de trabalho em home office, fez com que o mercado consumidor local cresça, estimulando novos investimentos na região.