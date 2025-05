Fiergs investirá R$ 24 milhões no Vale do Sinos e na Encosta da Serra

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) anunciou na segunda-feira, 5 de maio, que o seu projeto de interiorização contemplará um aporte de R$ 24 milhões nas regiões do Vale do Sinos (19,9 milhões) e da Encosta da Serra (R$ 4,4 milhões). Os valores serão desembolsados ao longo de dois anos. As duas regiões têm 30 municípios e sediam mais de 9 mil indústrias.

a instituição espera fomentar a sua proximidade com as indústrias locais De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa da Fiergs, a proposta da entidade é ampliar o protagonismo dos vice-presidentes regionais a partir da interiorização da gestão, realizada pelo projeto Rota Fiergs. Assim,. Para isso, os investimentos irão envolver todo o sistema da federação, composto também pelas seccionais gaúchas do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS).

No Vale do Sinos, os R$ 19,9 milhões contemplarão iniciativas como uma nova unidade móvel do Senai-RS voltada aos segmentos de couro e calçado, reformas em unidades do Senai-RS e melhorias em escolas. Alguns dos projetos já estão definidos e foram anunciados:

Nova Escola Sesi de Ensino Médio + EJA, com operação em prédio locado na Feevale

Reforma de prédios do Senai em Novo Hamburgo e em São Leopoldo

Investimentos em novos equipamentos para o segmento da borracha para o Centro de Formação Profissional Senai Edmundo Bins, em São Leopoldo

Reforma do Espaço Saúde em São Leopoldo

Ampliação do contraturno escolar do Sesi São Leopoldo

Reforma do laboratório de energias renováveis em Esteio, para atualização tecnológica e atuação do Senai-RS em formação de hidrogênio verde

A Encosta da Serra terá R$ 4,4 milhões, abrangendo outras propostas:

Implantação de um hub de inovação em Igrejinha, junto à unidade do Sesi-RS

Reforma do Senai Igrejinha para readequação do atendimento das áreas de costura, montagem de calçados, manutenção e elétrica

Novo modelo de atuação, com construção Built to Suit (BTS), para viabilizar a nova escola do Senai Sapiranga

Novo modelo de atuação, com construção Built to Suit (BTS), para viabilizar um Espaço Saúde na região

atual gestão, empossada em 2024, está tendo como prioridade a ampliação do atendimento às pequenas e médias indústrias Além disso, a. Com isso, esperam superar metas regionais.

