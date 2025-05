Âmbar Energia investiu R$ 150 milhões na termelétrica Candiota 3 em 2025

termelétrica a carvão Candiota 3 voltou a operar no mês de abril após o investimento de R$ 150 milhões em manutenção e modernização pela Âmbar Energia, empresa responsável pelo complexo, conforme apuração do repórter Jefferson Klein . pela Âmbar Energia, empresa responsável pelo complexo, conforme

As atividades da usina, que produz energia a partir do carvão, foram interrompidas em janeiro deste ano após o encerramento do seu contrato de compra e venda de energia — questão ainda não solucionada. Depois de mais de 100 dias sem operar, a operação foi retomada com a comercialização feita no mercado spot (de curto prazo).

“Candiota 3 está funcionando em uma operação deficitária, como usina merchant (sem contrato), para contribuir com a segurança energética do País em um cenário hídrico adverso e com a manutenção dos empregos em toda a cadeia produtiva ligada à usina”, afirmou a Âmbar Energia em nota.

empresa espera que um novo acordo de comercialização da geração de energia da unidade possa ser confirmado Assim, a