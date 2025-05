Projeto da Scala Data Centers em Eldorado do Sul avança até Charqueadas

A Scala Data Centers englobará o município de Charqueadas no seu megaempreendimento Scala AI City, chamado de “cidade de data centers”. Originalmente, o projeto estava previsto apenas para uma área localizada em Eldorado do Sul, mas passou por uma reconfiguração para a sua execução. Por isso, um protocolo de intenções para ampliar a extensão territorial foi assinado nesta terça-feira (30) entre a empresa, a Prefeitura de Charqueadas e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

a Scala Data Centers, além de realizar o aporte, será responsável por executar as instalações e promover ações voltadas à responsabilidade social. A Prefeitura de Charqueadas, por sua vez, deverá dar suporte aos fornecedores da cadeia produtiva do projeto, promover a integração com as diretrizes estratégicas locais e, com apoio do governo estadual, auxiliar nas demandas com os órgãos municipais competentes para análise do empreendimento. Em 2024, Eldorado do Sul já havia assinado um protocolo de intenções e sancionado um projeto de lei que garante a instalação. O documento prevê que.

A Prefeitura de Charqueadas, que foi representada pelo prefeito em exercício André Sippel durante a assinatura do documento, considerou por meio de material divulgado em seu site oficial que o projeto “trará impactos positivos significativos para a economia local, com a geração de empregos e a atração de novos investimentos” para o município. Além disso, avaliou que a chegada do empreendimento representará “um marco na modernização da cidade”.

“Este investimento da Scala, que agora também estará em parte de Charqueadas, é um indicativo de que o Estado está colaborando, dentro do que nos comepete, para viabilizar as operações deste empreendimento que deverá reposicionar o Estado como polo de infraestrutura digital e inteligência artifical” acrescentou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado Ernani Polo por meio de nota enviada à imprensa.

A estrutura, que será o primeiro distrito industrial de data centers do País, dependerá de um investimento inicial de R$ 3 bilhões a ser realizado pela Scala Data Centers, que não precisará ser alterado apesar da expansão territorial do projeto. Caso a capacidade máxima projetada seja atingida é possível que os aportes cheguem a R$ 500 bilhões. A expectativa é de que em até 20 anos o complexo chegue a 4,5 mil MW — o que representa cerca de um terço da energia produzida pela maior hidrelétrica do País, a de Itaipu, que conta com 14 mil MW.

Os primeiros aportes deverão ser destinados à aquisição de terrenos, instalação de uma subestação de energia, criação de estrutura de apoio e blocos de data centers. Quando a primeira estrutura estiver instalada, ela deverá processar até 54 MW que deverão ser utilizados em nuvem e inteligência artificial. Além dos data centers, o complexo incluirá ao final do projeto hotel, faculdade e um centro de convenções.

Durante o detalhamento do projeto, em setembro de 2024, foi destacado que ele utiliza o design FutureProof, permitindo a instalação de racks que suportam cargas de trabalho intensivas em treinamento de inteligência artificial, com capacidades crescentes e superiores a 150 Kilowatts (kW), em contraste com os 20 kW ou menos voltados para outros usos. O sistema também prevê o uso de liquid cooling – um método de resfriamento por fluido refrigerante que oferece maior eficiência energética para esse tipo de aplicação.

Procurada pela reportagem, a Scala Data Centers não respondeu às tentativas de contato da reportagem até o fechamento desta matéria.