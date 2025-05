Litoral Norte vira destino permanente e aquece economia de cidades costeiras no RS

O que antes era escolha de aposentados agora se torna tendência entre famílias jovens e profissionais em atividade: viver no Litoral. Impulsionadas pelo novo modelo de trabalho e pela busca por qualidade de vida, regiões como Torres, Capão da Canoa (foto) e Xangri-Lá atraem quem quer fugir do estresse dos grandes centros. Famílias com filhos pequenos veem nesses locais um ambiente mais seguro e propício ao desenvolvimento. A mudança já impacta a economia e a infraestrutura das cidades costeiras, com expansão de escolas, clínicas, coworkings e lazer. As praias deixam de ser apenas destino de verão e se transformam em locais para viver o ano todo — com qualidade.

"Não sofremos mais da sazonalidade. Há movimento em diferentes segmentos, de segunda a segunda", relata Atilar Gilberto Gerstner Filho, conselheiro do Creci no Litoral Norte, vice-presidente da Associação de Corretores e Imobiliárias de Capão Da Canoa (Acica). Nascido e criado na região há 44 anos, é testemunha da explosão demográfica desde a pandemia. Ex-vice-prefeito (2013-2017) e ex-vereador (2017-2020), ele ilustra: "O número de carteiras SUS em 2013 era de 55 mil. Em 2022, saltamos para 105 mil cartões cadastrados SUS. Estamos com praticamente 130 mil habitantes em Capão".

"Muitos estão migrando do aluguel de temporada para o aluguel anual, buscando fixar residência na cidade", anota. Ele observa um número crescente de profissionais que atuam em home office, como servidores públicos e trabalhadores do setor de tecnologia e serviços, que optam por morar onde podem ter mais qualidade de vida. "Essa diversidade de perfis tem enriquecido a dinâmica local e contribuído para o desenvolvimento econômico e social da região", afirma. Segundo ele, muitas pessoas já estão optando por morar em Passo de Torres, no Estado vizinho, e trabalhar ou circular entre as duas cidades.

Associada ao bem-estar, a proximidade do mar sempre foi, historicamente, o maior e irresistível argumento para atrair as pessoas para a região. Nos últimos anos, um forte movimento na construção civil e investimentos na infraestrutura regional impulsionam o desenvolvimento econômico. Quem não quer mais esperar a aposentadoria para viver uma vida menos estressante e mais perto da natureza encontra no Litoral Norte tudo do que precisa o ano todo.

Empreendedora na área de vendas pela Internet, também em Torres, Renata Lopes, 38 anos, foi precursora dessa migração, em 2018, e acompanhou de perto a cidade crescer e novas famílias chegarem. "Viemos eu, meu marido e nossos dois filhos. E hoje vejo as pessoas buscando as mesmas coisas que nos motivou a vir: mais qualidade de vida", assegura. Mesmo com uma certa instabilidade financeira inicial, o casal nunca se arrependeu, pois acredita que os benefícios compensaram. "A segurança, não depender de carro e ônibus para tudo, passamos a caminhar mais, usar bicicleta e praticar esportes", enumera ela.

Cidades menos centrais também viram destino definitivo

"Não existe mais baixa temporada", avisa o proprietário da Mão na Roda Bikes, Leonir do Santos, morador da região há 30 anos, vindo do interior do Estado. "Muita gente descobriu que existe vida na praia e decidiu ficar", comenta ele, afirmando que o movimento fora da temporada aumentou três vezes nos últimos anos. Conforme a experiência dele, mais de 90% das pessoas que passam a viver na praia usam bike para se locomover.

Mesmo praias consideradas menos centrais também se transformaram nos últimos anos. A servidora púbica Carina Schilling, 37 anos, mora desde 2023 em Atlântida Sul com seus quatro pets. "É outra vida aqui, vibe leve, tranquila. Me sentia desencaixada em Porto Alegre. Com a regulamentação do trabalho híbrido, decidi pela mudança", conta ela, para quem a experiência na casa dos pais, em Balneário Nordeste, durante a pandemia, foi fundamental para perceber que era possível viver no Litoral. "Poder levar o Trovão e o Cacau para passear beira-mar não tem preço", comenta, sobre seus pets.

Cenário transformado

Vendas de imóveis em alta Segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), a venda de imóveis no Litoral Norte bateu recorde em 2024 . Foram R$ 6 bilhões, uma alta de 20% sobre 2023. As cinco praias que mais movimentaram o mercado imobiliário do Litoral Norte em 2024 (em vendas) foram:

Números da Corsan podem ilustrar com propriedade a presença de mais pessoas no Litoral o ano inteiro. Um recorte sobre os cinco principais municípios demostra forte crescimento em unidades ativas e no consumo de água no período identificado como “baixa temporada” (abril a novembro). Considerando Capão da Canoa, Tramandaí, Imbé, Torres e Xangri-lá, de 2019 a 2024, houve aumento médio de 16% no número de unidades ativas. Com relação ao consumo, o acréscimo médio chega a 21%. Isoladamente, Capão aumentou o consumo de água na baixa temporada em aproximadamente 43%.

O que dizem os moradores

Demanda e oferta de internet explodem na região

Outro ponto de destaque e estratégico para o setor é a importante melhoria realizada nos trechos de mobilidade , como, por exemplo, a Rota do Sol, que liga a região do Norte do Estado ao litoral, que mais que dobrou sua cobertura. Além dessa ampliação de novos sites, a Claro afirma ter modernizado e ampliado a capacidade em mais de 170 antenas, para suportar o crescimento expressivo de tráfego de dados, que anteriormente era específico dos períodos sazonais.

O número de prestadoras do serviço mais do que dobrou desde 2019 . Conforme a agência, em fevereiro de 2019 eram 23 operadoras. Dados do início de 2025 apontam 50 empresas oferecendo internet na região que abrange estes cinco municípios. A Vero domina o mercado, seguida pela Viu Internet e pela Claro.

Colégio Pastor Dohms tem mais procura do que vagas

É na educação que está um dos flagrantes mais evidentes da presença de famílias como novos moradores do Litoral Norte - especialmente na região de Capão da Canoa, como reflexo da expansão imobiliária local voltada a um público de maior poder aquisitivo.

Em 2022, o Colégio Pastor Dohms passou a funcionar em uma nova sede, mais ampla, absorvendo um aumento de quase 26% no número de alunos. A projeção feita pela entidade previa chegar a 750 anos em cinco anos (eram 450 na época).

Atualmente, antes do prazo, o número total de estudantes é de 860 em Capão da Canoa, com fila de espera. "Para 2025, uma turma inteira de 1ª ano ficou de fora", afirma a diretora da unidade, Odla Viani Hennig Schwalm, que há cinco se mudou para o Litoral e acompanha o que chama de "um crescimento muito grande" na área onde atua, aliado a uma mudança no perfil médio das famílias que passaram a compor a comunidade escolar, muito mais diverso, vindas da Serra, de Porto Alegre, Região Metropolitana, Santa Catarina e até Brasília. Em 2023, o crescimento no número de alunos da instituição foi de quase 23%; no ano seguinte, mais de 10%; e, no início deste ano letivo, de 4,5%. Não tem mais vaga. O Centro de Ensino Pastor Dohms, fundado em Porto Alegre em 1931, iniciou suas atividades em Capão da Canoa em 2005, em espaço alugado. Nos últimos anos, está atento à demanda que a presença de famílias está provocando no Litoral Norte e faz planos para, mais uma vez, ampliar os serviços locais. O Pastor Dohm administra também uma unidade em Tramandaí.

LEIA MAIS: Artesanato vira ferramenta de desenvolvimento econômico no Litoral Norte

A expansão não é meramente física mas conceitual, para atender as expectativas de um perfil de pais e estudantes que chega dos grandes centros urbanos, acostumados a modelos educacionais mais complexos e uma proposta educacional mais completa, da educação básica até o encaminhamento dos jovens para o mundo. "O nosso público principal são os moradores desses novos condomínios horizontais, em Xangri-lá, Atlântida, Capão da Canoa", aponta a diretora, ciente do papel da instituição em todo o contexto de desenvolvimento da cidade. É comum ouvir dos pais que buscam a escola a frase "só vamos dar esse passo (o de morar na praia) se conseguirmos vaga com vocês".

O mercado imobiliário residencial da região está longe de se acalmar. Segundo projeções da Associação dos Corretores e Imobiliárias de Capão da Canoa (Acica) para os próximos cinco anos, 15 novos condomínios horizontais e outros 120 verticais devem se juntar aos já existentes somente nas imediações do município - sem contar praias vizinhas. "Capão da Canoa tem hoje aproximadamente 2 mil condomínios residenciais verticais e temos aproximadamente 10 condomínios horizontais", afirma Atilar Gilberto Gerstner Filho, vice-presidente da entidade.

Segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), a venda de imóveis no Litoral Norte bateu recorde em 2024. Foram R$ 6 bilhões, uma alta de 20% sobre 2023. Com 18 anos de experiência no ramo imobiliário e à frente de duas imobiliárias com atuação em Capão, Xangri-lá e Atlântida, Diego Furlan calcula um crescimento de mais ou menos 20% a 30% de moradores em busca de qualidade de vida desde a pandemia. "A maioria que está vindo morar em Capão são famílias , casais com crianças. A infraestrutura do Litoral mudou muito. As pessoas perceberam que a praia virou cidade de moradia", testemunha ele.