Carga no Porto de Rio Grande tem recorde, com melhor 1º trimestre dos últimos 10 anos

O Porto de Rio Grande teve uma movimentação de carga que totalizou 9,6 milhões de toneladas nos três primeiros meses de 2025, incluindo o fluxo no terminal público e nos terminais privados do município. O montante, que cresceu 20,8% em relação ao mesmo período de 2024, representa o melhor primeiro trimestre desde 2015. Os dados foram levantados pelo Jornal do Comércio, com base nos dados obtidos na plataforma de estatísticas aquaviárias da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O recorde de carga representa quase o dobro da média dos 10 anos anteriores, que foi de 7,6 milhões de toneladas por ano, em média, movimentados no porto público de Rio Grande e no Terminal Bianchini (Terbian), Yara Brasil Fertilizantes e no Terminal Portuário Bunge Alimentos, que operam no município.

A maior parte do fluxo de carga no terminal público e nos privados neste primeiro trimestre, 24,2%, foi destinada às exportações, enquanto 22,5% foi de importações. Do fluxo total, a carga em contêineres teve o maior volume registrado, com 2,3 milhões de toneladas; o trigo representa 1,6 milhão de toneladas; adubos e fertilizantes, 1,2 milhão de toneladas; pasta de celulose, um milhão de toneladas; e resíduos de óleo de soja, cerca de 800 mil toneladas.

Especificamente no transporte de contêineres, que representou 31,5% do total, a alta foi de 34,1% em relação ao período anterior, com a movimentação de 226,2 mil TEUs – unidade equivalente a um contêiner de 20 pés. Deste volume, 50,2% foi de contêineres embarcados e 49,8% desembarcados no Porto de Rio Grande. Dentre a carga transportada nos contêineres, 10,7% foi de arroz, 7,6% foi de polímeros de etileno, 6,3% de carne congelada de frango, 4% de tabaco e 3,6% de carne bovina congelada.

Já o transporte de granéis sólidos, que incluiu trigo e milho, foi de 5,4 milhões de toneladas, 57,2% do total, o que marca um crescimento de 19,6% em relação aos três primeiros meses de 2024.

No mês a mês, o volume de cargas em Rio Grande veio sofrendo quedas graduais: em janeiro, a carga bruta foi de 3,3 milhões de toneladas; em fevereiro, de 3,2; e em março, 2,9.

Carga total no Rio Grande do Sul chega a 14,1 milhões de toneladas no período

Já no Porto de Pelotas, de janeiro a março deste ano, o fluxo bruto de cargas totalizou 266,4 mil toneladas, crescimento de 53,9% em relação ao mesmo período de 2024.

Considerando toda a carga bruta em portos e terminais públicos e privados no Rio Grande do Sul, o total movimentado no trimestre foi de 14,1 milhões de toneladas, volume 8,99% superior ao primeiro trimestre anterior. Depois do terminal público de Rio Grande, o maior fluxo ocorreu no Terminal de Osório, que transportou 2,8 milhões de toneladas, e o Terminal Bianchini (Terbian) de Rio Grande, com 1,6 milhões de toneladas.

Já no Brasil, segundo dados divulgados pelo Ministério dos Portos e Aeroportos nesta sexta-feira (9), os portos brasileiros movimentaram 113,7 milhões de toneladas de cargas em março de 2025, um crescimento de 5,49% em comparação a março do ano passado. Este é o melhor resultado para o mês da série histórica da Antaq, de acordo com o ministério.