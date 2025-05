Medo de novas cheias traz incertezas na construção civil em Rio Grande

De Rio Grande, especial para o JC

setor da construção civil vive um cenário de desaceleração. Impactado por fatores acumulados, como a pandemia e, no ano passado, a enchente que afetou o estado e a cidade segue cauteloso, com queda no número de lançamentos e retração por parte das construtoras. Mesmo com o retorno das atividades no polo naval de Rio Grande reacendendo a esperança de uma reação em cadeia na economia local, o. Impactado por fatores acumulados, como a pandemia e, no ano passado, a— o mercado imobiliário, com queda no número de lançamentos e retração por parte das construtoras.

Segundo Rosane Barenho, diretora de integração feminina do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci) em Rio Grande, o ritmo da construção civil no município é o mais lento dos últimos tempos. “Depois da pandemia e também da enchente, houve uma queda muito grande na área imobiliária em Rio Grande. A cidade sofreu bastante”, afirma.

Rosane destaca que o segmento de locação é o único que mantém certa estabilidade, ainda que também tenha sido afetado pela insegurança provocada pelas inundações. “As locações continuam estáveis, não houve um aumento relativo ao polo naval até o momento, mas esperamos que essa situação mude futuramente”, projeta.

Um dos principais entraves para a retomada da confiança no setor é o receio com a localização dos imóveis. A enchente que atingiu bairros inteiros, sobretudo os mais próximos da Lagoa dos Patos, deixou marcas profundas na percepção de risco de compradores e investidores. “Quando procuram imóvel para comprar, a primeira coisa que pedem é que não seja em zona de alagamento. Isso dificultou bastante. Alguns bairros, principalmente na volta da Lagoa, foram muito atingidos e seguem desvalorizados”, relata a representante do Creci.

A exceção é o Balneário Cassino, que vem recebendo uma "migração" de moradores de outras áreas da cidade e aumentando a demanda por moradia, ao mesmo tempo que esvazia a oferta imobiliária na região central de Rio Grande.

Além das perdas patrimoniais, a enchente também trouxe impactos logísticos e estruturais. Várias obras precisaram ser paralisadas, seja por danos no canteiro de obras ou pela dificuldade de acesso e fornecimento de insumos. Com isso, muitos projetos foram suspensos ou sequer saíram do papel.

em especial no setor hoteleiro O cenário atual contrasta com o otimismo que se espalha em outros segmentos da economia local,, que já começou a colher frutos com o anúncio de novos contratos para o Estaleiro Rio Grande. A previsão de chegada de trabalhadores especializados dá esperanças a áreas como hospedagem, alimentação e serviços — mas ainda não é suficiente para atrair novos empreendimentos imobiliários, especialmente na área central do município.

Apesar do momento desafiador, o setor imobiliário ainda vê a retomada do polo naval como um possível ponto de virada no médio prazo. A expectativa é que a demanda por moradias cresça à medida que os projetos avancem e a presença de trabalhadores de fora gere pressão por novas unidades habitacionais.